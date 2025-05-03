The Telegraph пояснив, як Трамп може завершити війну в Україні

путін прорахувався у стратегії поведінки з Трампом

Президент США Дональд Трамп сподівався домогтися припинення вогню між росією та Україною, радикально змінивши позицію Байдена в цій війні, тобто, проявивши жорсткість по відношенню до України та прийнявши більш примирливий тон з росією.

Про це пише The Telegraph.

Останніми днями "Трамп дедалі більше розчаровується в позиції путіна, мабуть, розуміючи, що його водять за ніс". Тепер держсекретар Марко Рубіо заявив, що США змінюють "методологію того, як будуть робити свій внесок", і, як зазначає видання, це серйозна зміна політики для США, що грає не на користь путіну.

Як пише The Telegraph, імовірно, путін насправді хоче договірного припинення війни з огляду на відчайдушне економічне становище його країни. При цьому його очевидна непримиренність у відповідь на пропозиції Трампа про припинення вогню - це прагнення змусити президента США прийняти його максималістські умови.