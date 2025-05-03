Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

The Telegraph пояснив, як Трамп може завершити війну в Україні

03 травня 2025, 15:51
The Telegraph пояснив, як Трамп може завершити війну в Україні
Фото: REUTERS
путін прорахувався у стратегії поведінки з Трампом
Президент США Дональд Трамп сподівався домогтися припинення вогню між росією та Україною, радикально змінивши позицію Байдена в цій війні, тобто, проявивши жорсткість по відношенню до України та прийнявши більш примирливий тон з росією.
 
Про це пише The Telegraph.
 
Останніми днями "Трамп дедалі більше розчаровується в позиції путіна, мабуть, розуміючи, що його водять за ніс". Тепер держсекретар Марко Рубіо заявив, що США змінюють "методологію того, як будуть робити свій внесок", і, як зазначає видання, це серйозна зміна політики для США, що грає не на користь путіну.
 
Як пише The Telegraph, імовірно, путін насправді хоче договірного припинення війни з огляду на відчайдушне економічне становище його країни. При цьому його очевидна непримиренність у відповідь на пропозиції Трампа про припинення вогню - це прагнення змусити президента США прийняти його максималістські умови.
 
Однак, "розлютивши Трампа таким чином, путін, можливо, прорахувався", пише видання. Нова угода щодо мінералів не тільки дала США підвищений економічний інтерес до майбутнього України, але Трамп також заявив, що якщо путін не погодиться на його мирну пропозицію, він затопить Україну зброєю.
 
"Це саме те, чого не хотів путін. Його пріоритетом було запобігти триваючим поставкам боєприпасів із Заходу в Україну, що було однією з його головних умов під час розгляду того, що було запропоновано як беззастережне припинення вогню", - підкреслює видання.
 
Водночас, щоб істотно вплинути на ситуацію на фронті, обсяг поставок зброї має бути величезним і супроводжуватися також покроковими змінами в обміні розвідданими, а також набагато відкритішими повноваженнями з використання зброї, що поставляється США, проти цілей на території росії:
 
Також додатковою і, ймовірно, навіть більш ефективною тактикою було б закручування гайок у російській економіці таким чином, як Байден не робив за три роки війни, пише The Telegraph.

 

війна в Україніросія окупантиДональд Трамп

Останні матеріали

Миру в Україні не буде. Можливе лише перемир'я, але озброювати Україну треба – Майкл Пек
Політика
Миру в Україні не буде. Можливе лише перемир'я, але озброювати Україну треба – Майкл Пек
Переклад iPress – 02 травня 2025, 12:49
На службі кремля. Проросійські рупори знов набувають сили – Едвард Лукас
Політика
На службі кремля. Проросійські рупори знов набувають сили – Едвард Лукас
Переклад iPress – 02 травня 2025, 12:16
Жодної колонізації Марса. США втратили лідерство, але чи замінить їх Альянс демократій – Ендрю Таннер
Політика
Жодної колонізації Марса. США втратили лідерство, але чи замінить їх Альянс демократій – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 02 травня 2025, 08:08
Приниження рівного. Поступки Заходу лише зміцнять вісь Пекін-москва – Ендрю Чахоян
Політика
Приниження рівного. Поступки Заходу лише зміцнять вісь Пекін-москва – Ендрю Чахоян
Переклад iPress – 01 травня 2025, 15:18
Стів Віткофф не повинен очолювати переговори з Іраном та росією. Як спецпосланник гальмує політику Трампа – New York Post
Політика
Стів Віткофф не повинен очолювати переговори з Іраном та росією. Як спецпосланник гальмує політику Трампа – New York Post
Переклад iPress – 01 травня 2025, 12:38
Огляд війни. Минулотижневі атаки орків закінчувалися однаково: великими втратами – Ендрю Таннер
Cуспільство
Огляд війни. Минулотижневі атаки орків закінчувалися однаково: великими втратами – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 01 травня 2025, 08:35
Нейтралітет Китаю – фікція. Хто і чому лобіює підтримку Пекіном росії – Інститут ім. Роберта Ленсінга
Політика
Нейтралітет Китаю – фікція. Хто і чому лобіює підтримку Пекіном росії – Інститут ім. Роберта Ленсінга
Переклад iPress – 30 квітня 2025, 15:47
Румунія втягується в коло диктатур. Прихильник MAGA лідирує на президентських перегонах – Politico
Політика
Румунія втягується в коло диктатур. Прихильник MAGA лідирує на президентських перегонах – Politico
Переклад iPress – 30 квітня 2025, 12:03
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється