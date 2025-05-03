The Telegraph пояснив, як Трамп може завершити війну в Україні
03 травня 2025, 15:51
Фото: REUTERS
путін прорахувався у стратегії поведінки з Трампом
Президент США Дональд Трамп сподівався домогтися припинення вогню між росією та Україною, радикально змінивши позицію Байдена в цій війні, тобто, проявивши жорсткість по відношенню до України та прийнявши більш примирливий тон з росією.
Про це пише The Telegraph.
Останніми днями "Трамп дедалі більше розчаровується в позиції путіна, мабуть, розуміючи, що його водять за ніс". Тепер держсекретар Марко Рубіо заявив, що США змінюють "методологію того, як будуть робити свій внесок", і, як зазначає видання, це серйозна зміна політики для США, що грає не на користь путіну.
Як пише The Telegraph, імовірно, путін насправді хоче договірного припинення війни з огляду на відчайдушне економічне становище його країни. При цьому його очевидна непримиренність у відповідь на пропозиції Трампа про припинення вогню - це прагнення змусити президента США прийняти його максималістські умови.
Однак, "розлютивши Трампа таким чином, путін, можливо, прорахувався", пише видання. Нова угода щодо мінералів не тільки дала США підвищений економічний інтерес до майбутнього України, але Трамп також заявив, що якщо путін не погодиться на його мирну пропозицію, він затопить Україну зброєю.
"Це саме те, чого не хотів путін. Його пріоритетом було запобігти триваючим поставкам боєприпасів із Заходу в Україну, що було однією з його головних умов під час розгляду того, що було запропоновано як беззастережне припинення вогню", - підкреслює видання.
Водночас, щоб істотно вплинути на ситуацію на фронті, обсяг поставок зброї має бути величезним і супроводжуватися також покроковими змінами в обміні розвідданими, а також набагато відкритішими повноваженнями з використання зброї, що поставляється США, проти цілей на території росії:
Також додатковою і, ймовірно, навіть більш ефективною тактикою було б закручування гайок у російській економіці таким чином, як Байден не робив за три роки війни, пише The Telegraph.