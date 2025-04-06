The Telegraph розповів, як світ залежить від Трампа

Трамп може припинити допомогу Україні

За один тиждень президент США Дональд Трамп розв'язав торговельну війну, обвалив Волл-стріт і відкрив перспективу глобальної рецесії.

Про це пише видання The Telegraph.

Через усі ці дії, як зазначає видання, легко забути, що Трамп сподівається, що його правління запам'ятають за щось іще, зокрема за закінчення війни в Україні.

"Тим часом інший мегаломаніяк також мріє про своє місце в історії, перемалювавши карту Європи", - написало видання, маючи на увазі російського диктатора путіна.

Видання зазначило, що у своєму прагненні підім'яти Україну путін кинув туди все, що є в російському арсеналі, за винятком ядерної зброї. "Україна залишається непереможеною - але як довго може тривати цей дивовижний опір?", - поставило запитання видання. Журналісти зазначили, що згідно з кремлівською пропагандою, яку прийняли в Білому домі, росіяни мають нищівну перевагу в Україні. Для відтворення СРСР путін використовує два види зброї: військовий молот і економічний серп.

Однак, український президент Володимир Зеленський відмовляється підписувати відмову від економічного суверенітету своєї країни в обмін на туманні обіцянки адміністрації США, яка вочевидь була б рада усуненню Зеленського з посади.

"Поки Зеленський залишається біля керма в Києві, Україна не здасться ні москві, ні Вашингтону", - констатувало видання.

Але путін розраховує, що він може використати потребу Трампа в міжнародному схваленні, щоб здобути перемогу за допомогою дипломатії, оскільки він не може здобути її на полі бою в Україні.

Таким чином, "мирні" переговори, які вже кілька тижнів тривають у Саудівській Аравії, у кремлі сприймаються як димова завіса, а не як серйозні перемовини. Українці та росіяни навіть не розмовляють один з одним напряму, а лише через посередників, здебільшого американців.

З іншого боку, як зазначило видання, в українців є втома від війни, але немає жодних ознак політичної реакції проти Зеленського.

У військовому відношенні, як нагадало видання, Україна поступається за чисельністю: не стільки за живою силою (у неї близько 900 тис. військ проти 1,3 млн російських), скільки за озброєнням. У рф перевага в авіації та артилерії 10 до одного, у танках 5 до одного і ще більша нерівність у ракетах і реактивних снарядах. При цьому в галузі безпілотної війни боротьба менш нерівна, і саме безпілотники, а не старі технології, тепер є причиною 70% втрат на полі бою.

Але рф використовує полчища "шахедів" для придушення української ППО. Невипадково атаки безпілотників на українські міста різко зросли з початку переговорів про припинення вогню в лютому.