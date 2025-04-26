The Telegraph: США неофіційно погодилися підтримати війська союзників в Україні

Поки що переговори йдуть у приватному порядку.

США неофіційно погодилися надати гарантії безпеки країнам "коаліції рішучих", які планують надіслати військових в Україну для стримування рф. Йдеться про розвідувальну та матеріально-технічну допомогу.

Про це повідомляє The Telegraph.

Британські чиновники розповіли виданню, що офіційні особи США погодилися надати розвідувальну та матеріально-технічну підтримку європейським військам в Україні для підтримки мирної угоди з землі, повітря та моря. Поки що переговори йдуть у приватному порядку.

Як написало The Telegraph, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер два місяці тиснув на президента США Дональда Трампа, щоб отримати необхідну підтримку.

У коментарі The Telegraph Стармер підтвердив, що є прогрес у питанні гарантій безпеки від США.

"Тривають дискусії, і він (президент США Дональд Трамп, - ред.) неодноразово казав, що буде за нас, як ви знаєте. І я чітко сказав, що це важливий компонент того, що нам потрібно зробити", - заявив прем'єр Британії.

Видання зазначає, що літакам, військовим кораблям і військовим на землі, якщо вони будуть відправлені в Україну, знадобляться ланцюги постачання і допомога в розумінні переміщень росії в Україні та за її межами.

Поки залишається невідомим, чи будуть США втручатися, якщо росія нападе чи атакує військових "коаліції рішучих".