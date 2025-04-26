Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

The Telegraph: США неофіційно погодилися підтримати війська союзників в Україні

26 квітня 2025, 11:59
The Telegraph: США неофіційно погодилися підтримати війська союзників в Україні
Фото: Getty Images
Поки що переговори йдуть у приватному порядку.

США неофіційно погодилися надати гарантії безпеки країнам "коаліції рішучих", які планують надіслати військових в Україну для стримування рф. Йдеться про розвідувальну та матеріально-технічну допомогу.

Про це повідомляє The Telegraph.

Британські чиновники розповіли виданню, що офіційні особи США погодилися надати розвідувальну та матеріально-технічну підтримку європейським військам в Україні для підтримки мирної угоди з землі, повітря та моря. Поки що переговори йдуть у приватному порядку.

Як написало The Telegraph, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер два місяці тиснув на президента США Дональда Трампа, щоб отримати необхідну підтримку.

У коментарі The Telegraph Стармер підтвердив, що є прогрес у питанні гарантій безпеки від США.

"Тривають дискусії, і він (президент США Дональд Трамп, - ред.) неодноразово казав, що буде за нас, як ви знаєте. І я чітко сказав, що це важливий компонент того, що нам потрібно зробити", - заявив прем'єр Британії.

Видання зазначає, що літакам, військовим кораблям і військовим на землі, якщо вони будуть відправлені в Україну, знадобляться ланцюги постачання і допомога в розумінні переміщень росії в Україні та за її межами. 

Поки залишається невідомим, чи будуть США втручатися, якщо росія нападе чи атакує військових "коаліції рішучих".

СШАвійнаДональд ТрампвійськовіБританіяКір Стармеркоаліція охочих

Останні матеріали

Країнам, які більше хеджуватимуться від США, буде легше. Схрестимо пальці, що Україна знищить путіна – Ендрю Таннер
Політика
Країнам, які більше хеджуватимуться від США, буде легше. Схрестимо пальці, що Україна знищить путіна – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 25 квітня 2025, 15:55
путін не складає зброї. Навпаки, він збільшує її виробництво для майбутніх воєн – Ольга Лаутман
Політика
путін не складає зброї. Навпаки, він збільшує її виробництво для майбутніх воєн – Ольга Лаутман
Переклад iPress – 25 квітня 2025, 12:04
Капітуляція Трампа. Як святкують втішені пропагандони путіна – Джулія Девіс
Політика
Капітуляція Трампа. Як святкують втішені пропагандони путіна – Джулія Девіс
Переклад iPress – 25 квітня 2025, 07:27
Нелегкий вибір. Америка сумуватиме за залежністю Європи від США, коли та зникне – Едвард Лукас
Політика
Нелегкий вибір. Америка сумуватиме за залежністю Європи від США, коли та зникне – Едвард Лукас
Переклад iPress – 24 квітня 2025, 16:49
Політика
"Мирний" план Трампа: США не є партнером Європи. Але союзники Києва мають згуртуватися навколо перемоги України
Переклад iPress – 24 квітня 2025, 12:04
Нові казино з великими бонусами без депозиту: де отримати найкращі пропозиції?
LifeStyle
Нові казино з великими бонусами без депозиту: де отримати найкращі пропозиції?
24 квітня 2025, 11:41
Великоднє перемир'я, якого не було. росіяни намагаються наступати, але без відчутного успіху – Ендрю Таннер
Політика
Великоднє перемир'я, якого не було. росіяни намагаються наступати, але без відчутного успіху – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 24 квітня 2025, 06:16
Зовнішня політика США стикається з реальністю. Хто отримає перемогу: геніальний дипломат чи деструктивний ідіот? – Марк Чемпіон
Політика
Зовнішня політика США стикається з реальністю. Хто отримає перемогу: геніальний дипломат чи деструктивний ідіот? – Марк Чемпіон
Переклад iPress – 23 квітня 2025, 14:10
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється