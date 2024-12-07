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The Telegraph зробила прогноз щодо економіки рф

07 грудня 2024, 19:23
The Telegraph зробила прогноз щодо економіки рф
Фото: Reuters
Нове падіння курсу рубля посилить інфляційний тиск через подорожчання імпорту

Через нестачу робочої сили росія опинилась на межі своїх виробничих можливостей.

Про це йдеться в аналізі газети The Telegraph.

Вважається, що голова центробанку рф Ельвіра Набіулліна здобула ворогів у вищих колах російської влади. Цієї осені вона викликала хвилю гніву серед олігархів путіна.
 
Після того, як у жовтні центробанк рф підвищив відсоткову ставку до 21%, очільник державного оборонного конгломерату "Ростех" Сергій Чемезов заявив, що такий крок – "потужне гальмо для подальшого промислового росту". Він додав, що політика Набіулінної може призвести до "стагфляції" у російській економіці.
 
Після початку повномасштабного вторгнення рф в Україну, російська еконімка утрималась на плаву попри прогнози та повідомлення, що санкції завдадуть шкоди. Та за майже три роки війни попереджувальні знаки для рф почали блимати червоним, вважають аналітики.
 
Бізнес у рф паралізований через критичну нестачу робочої сили. Різкий ріст інфляції змусив російські супермаркети зберігати масло у холодильниках з магнітними замками, аби його не крали.
 
Нові великі підвищення відсоткових ставок неминучі, а економіка все ще дуже вразлива до падіння цін на нафту. Минулого тижня центробанк рф був змушений втрутитись після того, як російський рубль впав щодо долара та юаня до найнижчого рівня з березня 2022 року.
 
Одна з найприголомшливіших статистичних даних росії – рівень безробіття, який сягнув рекордно низького рівня у 2,3% у жовтні.
 
"Для ринку, що розвивається, смішно мати рівень безробіття понад 2%. Такого ніколи не було в російській історії", – зауважила Еліна Рібакова, старша наукова співробітниця Інституту міжнародної економіки Петерсона (PIIE).
 
У жовтні центробанк рф повідомив, що понад 80% російських компаній мають брак персоналу. Є поширені повідомлення про фірми, які наймають старшокласників і пенсіонерів для заповнення вакансій.
економікаКремльвійна в Україніросія окупанти

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