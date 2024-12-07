The Telegraph зробила прогноз щодо економіки рф

Нове падіння курсу рубля посилить інфляційний тиск через подорожчання імпорту

Через нестачу робочої сили росія опинилась на межі своїх виробничих можливостей.

Про це йдеться в аналізі газети The Telegraph.

Вважається, що голова центробанку рф Ельвіра Набіулліна здобула ворогів у вищих колах російської влади. Цієї осені вона викликала хвилю гніву серед олігархів путіна.

Після того, як у жовтні центробанк рф підвищив відсоткову ставку до 21%, очільник державного оборонного конгломерату "Ростех" Сергій Чемезов заявив, що такий крок – "потужне гальмо для подальшого промислового росту". Він додав, що політика Набіулінної може призвести до "стагфляції" у російській економіці.

Після початку повномасштабного вторгнення рф в Україну, російська еконімка утрималась на плаву попри прогнози та повідомлення, що санкції завдадуть шкоди. Та за майже три роки війни попереджувальні знаки для рф почали блимати червоним, вважають аналітики. Бізнес у рф паралізований через критичну нестачу робочої сили. Різкий ріст інфляції змусив російські супермаркети зберігати масло у холодильниках з магнітними замками, аби його не крали. Нові великі підвищення відсоткових ставок неминучі, а економіка все ще дуже вразлива до падіння цін на нафту. Минулого тижня центробанк рф був змушений втрутитись після того, як російський рубль впав щодо долара та юаня до найнижчого рівня з березня 2022 року.

Одна з найприголомшливіших статистичних даних росії – рівень безробіття, який сягнув рекордно низького рівня у 2,3% у жовтні.

"Для ринку, що розвивається, смішно мати рівень безробіття понад 2%. Такого ніколи не було в російській історії", – зауважила Еліна Рібакова, старша наукова співробітниця Інституту міжнародної економіки Петерсона (PIIE).

У жовтні центробанк рф повідомив, що понад 80% російських компаній мають брак персоналу. Є поширені повідомлення про фірми, які наймають старшокласників і пенсіонерів для заповнення вакансій.