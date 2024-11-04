The Times: чи достатньо часу у Європи, щоб зупинити путіна?

Якщо Київ впаде, армія рф може розпочати нове вторгнення за два роки, а то й менше, вважає аналітик.

Оглядач Едвард Лукас наголошує, що мало хто вірить, що США прийдуть на допомогу Європі, коли тій доведеться воювати з росією.

У своїй колонці на The Times він наголосив, що ця війна можлива, вона ближче, ніж усі думають: якщо рф заведе Україну у глухий кут, війська владіміра путіна будуть готові до нового вторгнення за два роки, а то й менше.

За словами експерта, Україна виграла для Заходу час для підготовки до війни, проте Європа не скористалася ним. Вона "скандально погано" підготована до вторгнення, путін це знає.

До того ж рф вже атакує Захід, здійснюючи диверсії. Трапляються випадки, коли офіційні особи та відповідні компанії "замовчують" такі інциденти, це призводить до ще більшого хаосу.

Та деякі країни все ж готуються до війни з рф:

Фінляндія накопичила шестимісячні запаси продовольства, палива та медикаментів й підготувала бомбосховища;

Естонія витрачає чверть оборонного бюджету на боєприпаси;

збройні сили Польщі є найбільшими та найефективнішими у Європі, але їм, припускає Лукас, можливо, доведеться боротися наодинці.

"У нас був шанс протистояти кремлівському імперіалізму разом із великою, сильною, єдиною країною. Злякавшись ризиків і витрат, пов'язаних із наданням реальної військової підтримки, ми не скористалися ним. Україна дала нам час на зміцнення власної оборони. Ми його витратили даремно..., — наголосив аналітик. — Тим часом наша безпека і свобода ґрунтуються на крихкому припущенні: наступна адміністрація США дбатиме про нашу безпеку більше, ніж ми самі".