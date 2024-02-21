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ПОЛІТИКА

The Times: Чи застосує росія ядерну зброю?

21 лютого 2024, 19:17
The Times: Чи застосує росія ядерну зброю?
Фото: news.bigmir.net
кремль може зупинитися перед застосуванням ядерної зброї в Україні, але ядерні пристрої в космосі можуть стати новою загрозою.

З точки зору москви, російські військові невдачі, можливо, змусили президента путіна серйозно замислитися про застосування тактичної ядерної зброї як способу досягнення перемоги — або, принаймні, запобігання нищівній поразці в Криму, яка могла б підірвати його владу. НАТО неодноразово заявляло, що немає жодних ознак того, що росія готується до розгортання свого ядерного арсеналу.

Про це пише видання The Times.

Найскладнішим питанням для західних урядів є спроба відгадати, що саме на думці у путіна. Риторика навколо ядерної зброї стала настільки рутинною в росії за останні роки, що потенційно може знизити психологічний поріг для її застосування.

"З перспективою нескінченного конфлікту путін, який одноосібно командує гігантським запасом тактичних ядерних бомб і ракет, міг прийти до висновку, що лише потужний удар із застосуванням найсмертоноснішої зброї, яка є в його розпорядженні, врятує його націю і його режим від приниження і ганьби. владімір путін і Сєргєй Лавров, міністр закордонних справ росії, заявили, що москва матиме право застосувати ядерну зброю, якщо російська батьківщина зіткнеться з "екзистенційною" загрозою", - йдеться у повідомленні.

Є дві основні причини що заважає путіну застосувати ядерну зброю: перша — це Китай.

Друга причина — це ймовірна реакція з боку США і НАТО. путін може аргументувати це тим, що застосування ядерної зброї в Україні не призведе до ядерного або звичайного контрудару з боку Заходу, оскільки Київ ще не є членом західного альянсу, а отже, не підпадає під дію статті 5 основоположного договору організації.

Крім того, зростає занепокоєння, що путін, можливо, вже розглядає можливість виведення ядерного пристрою на навколоземну орбіту. Виведення ядерних пристроїв на орбіту, потенційно націлених на американські супутникові системи, стало б останнім прикладом зростаючого агресивного потенціалу росії й перетворило б космос на нове поле бою. Це змусить США розробляти й розгортати нові космічні засоби протидії, додаючи ще один небезпечний компонент до гонки озброєнь між великими державами.

За оцінками, в росії налічується близько 6000 одиниць ядерної зброї, які можуть бути запущені з суші, повітря і моря. Деякі з них є так званою тактичною ядерною зброєю, призначеною для використання на полі бою, тоді як інші призначені для знищення цілих міст. У 2023 році путін заявив, що росія відмовиться від останнього договору про контроль над ядерними озброєннями зі США, який обмежував кількість і розгортання ядерних ракет великої дальності, боєголовок і пускових платформ обома сторонами.

ядерна зброяКитайПутін

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