The Times назвала чотири сценарії завершення війни

Трамп повинен зламати переконання путіна, що рф може пережити західну підтримку України та врешті перемогти.

Ігноруючи малоймовірні сценарії, як-от раптова смерть диктатора путіна чи магічний український контрнаступ, існують чотири реалістичні результати війни.

Про це пише The Times.

Ключовим чинником стане здатність Дональда Трампа зламати переконання путіна, що росія може пережити західну підтримку України та врешті перемогти. Це визначить, який із цих сценаріїв втілиться у життя.

Найгірший із можливих сценаріїв передбачає тривале веденняросією війни та ухилення від переговорів. За таких умов, якщо Україна залишиться без підтримки США, вона може зазнати військової поразки.

Трамп, пам’ятаючи про свою критику хаотичного виходу США з Афганістану, обережно ставитиметься до такого катастрофічного результату. Поразка України матиме жахливі наслідки для світової безпеки. Мільйони українських біженців шукатимуть порятунку за кордоном, а тисячі залишених в Україні потраплять у російські в’язниці. НАТО втратить стратегічні позиції, а танки Кремля з’являться на кордонах Польщі. Другий сценарій мало чим кращий за перший. У цьому випадку Україна, позбавлена належної підтримки Заходу, буде змушена піти на поступки з позиції слабкості, уклавши угоду, яка передбачає розділення країни та створення проросійського уряду. Це буде тріумф росії, відчутна поразка України та її союзників. Жодної Нобелівської премії для Трампа тут не передбачається.

Третій сценарій передбачає припинення бойових дій. Якщо це стане частиною переходу до всеосяжного мирного врегулювання, це може стабілізувати регіон і зберегти суверенітет України за умови міжнародних гарантій безпеки.

Однак, якщо припинення вогню не супроводжуватиметься мирною угодою, воно лише заморозить конфлікт. Як свідчить досвід Мінських домовленостей, це залишить поле для нового етапу війни, коли росія вирішить поновити наступ.

Четвертий сценарій – це найкраща надія для України. Він передбачає зміцнення її позицій за підтримки США для ведення переговорів із позиції сили. Це дасть змогу укласти угоду, яка забезпечить економічну життєздатність країни, її суверенітет та гарантії безпеки.

З огляду на нинішню ситуацію, повернення до кордонів 1991 року малоймовірне. Зміцнення позицій України потребуватиме рішучих дій з боку США, включно із санкціями проти росії, військовою підтримкою та економічною допомогою.

Україна, ймовірно, змушена буде погодитися на певні територіальні поступки. Опитування Київського міжнародного інституту соціології показало, що вже 32% українців готові розглянути такі кроки заради миру. За умови надійних гарантій з боку США цей показник може зрости.

"Вплив Трампа буде головним у впливі на те, який із цих чотирьох сценаріїв найімовірніше стане реальністю", - підсумувало видання.