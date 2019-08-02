Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

The Times назвала війну в Україні "громадянською". Посольство України вимагає виправити

Посол України Наталія Галібаренко також направила відповідного листа автору статті, редактору розділу "Здоров'я" Крісу Сміту
Посольство України у Великій Британії звернулося до редакції видання The Times з вимогою виправити фразу "громадянська війна в Україні" в одній зі статей.
The Times назвала війну в Україні "громадянською". Посольство України вимагає виправити

"На 5-му році війни з Росією, на жаль, ми маємо нагадувати The Times, провідному джерелу, що в Україні немає громадянської війни, а є пряма російська агресія, яка призвела до анексії Криму і війни на Донбасі, де українські солдати борються проти 40-тисячної російської армії. Виправте статтю негайно!", - йдеться у повідомленні посольства в Twitter.

Стаття із некоректною фразою вийшла на сайті The Times у п’ятницю вдень. Вона присвячена темі стрімкого розповсюдженні кору в Європі.

У матеріалі, зокрема, вказується, що в Україні зареєстровано найбільшу кількість випадків захворювання серед європейських країн і однією з причин цього автор вважає "громадянську війну в Україні".

Читайте також: Україна вже п'ять років є головним об'єктом російської дезінформації, - дослідження

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

08 02 2019 16:19
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Зима завжди приходить. Політика та економіка у "Грі престолів"

Зима завжди приходить. Політика та економіка у "Грі престолів"

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.