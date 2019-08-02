The Times назвала війну в Україні "громадянською". Посольство України вимагає виправити
"На 5-му році війни з Росією, на жаль, ми маємо нагадувати The Times, провідному джерелу, що в Україні немає громадянської війни, а є пряма російська агресія, яка призвела до анексії Криму і війни на Донбасі, де українські солдати борються проти 40-тисячної російської армії. Виправте статтю негайно!", - йдеться у повідомленні посольства в Twitter.
Стаття із некоректною фразою вийшла на сайті The Times у п’ятницю вдень. Вона присвячена темі стрімкого розповсюдженні кору в Європі.
У матеріалі, зокрема, вказується, що в Україні зареєстровано найбільшу кількість випадків захворювання серед європейських країн і однією з причин цього автор вважає "громадянську війну в Україні".
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