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The Times повідомив про серйозне досягнення Китаю щодо ядерної зброї

18 червня 2024, 11:57
The Times повідомив про серйозне досягнення Китаю щодо ядерної зброї
Фото: з вільного доступу
КНР за рік накопичила десятки ядерних боєголовок, повідомили у Стокгольмському інституту дослідження проблем миру.
Китайський лідер Сі Цзіньпін модернізує армію Китайської Народної Республіки, і його держава за останні 12 місяців збільшила свої запаси ядерних боєголовок швидше, ніж будь-яка інша країна, у тому числі росія та США. На початку 2023 року у КНР було 410 ядерних боєголовок, але за 12 місяців їхня кількість зросла до 500.
 
Про це пише The Times, посилаючись на відомості, отримані у Стокгольмському інституту дослідження проблем миру (SIPRI).
 
"Цей арсенал все ще менший за арсенали Сполучених Штатів, які мають понад 3 700 боєголовок, і росії, яка має понад 4 300 боєголовок. Але Китай, можливо, також вперше активно розгортає ядерні боєголовки на своїх ракетах "у стані високої бойової готовності", - зазначається у доповіді Інституту.
 
За відомостями експертів, китайська сторона також швидко розширює постачання міжконтинентальних балістичних ракет, які оснащені ядерними боєголовками.
 

Китай випробував свою першу атомну бомбу в 1964 році і став п'ятою підтвердженою ядерною державою. За офіційними відомостями, ядерну зброю мають рф, США, Франція та Британія. Ядерними державами себе також оголосили Індія, Пакистан і Північна Корея. Варто зазначити, що, за відомостями ЗМІ, ядерні боєголовки також має Ізраїль, однак ізраїльська влада офіційно цього не визнала.

Під час "холодної війни" СРСР, з одного боку, і західні держави, з іншого, розробили і часто публікували чіткі ядерні стратегії, окреслюючи обставини, за яких вони будуть використовувати свої арсенали.

Китайський політичний лідер тих часів Мао Цзедун, який і дав дозвіл на проведення першого ядерного випробування своєю державою, описував ядерну зброю як "паперового тигра" - озброєння, цінність якого полягає виключно в ефекті страху. Він декларував таку політику КНР щодо ядерної зброї - вона буде використана лише для стримування і реагування на ядерний напад на його територію.

У 1996 китайська влада підписала Договір про всеосяжну заборону ядерних випробувань, який підтримала Організація Об’єднаних Націй.

 

Китайядерна зброявійна в Україніросія окупанти

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