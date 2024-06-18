The Times повідомив про серйозне досягнення Китаю щодо ядерної зброї
Китай випробував свою першу атомну бомбу в 1964 році і став п'ятою підтвердженою ядерною державою. За офіційними відомостями, ядерну зброю мають рф, США, Франція та Британія. Ядерними державами себе також оголосили Індія, Пакистан і Північна Корея. Варто зазначити, що, за відомостями ЗМІ, ядерні боєголовки також має Ізраїль, однак ізраїльська влада офіційно цього не визнала.
Під час "холодної війни" СРСР, з одного боку, і західні держави, з іншого, розробили і часто публікували чіткі ядерні стратегії, окреслюючи обставини, за яких вони будуть використовувати свої арсенали.
Китайський політичний лідер тих часів Мао Цзедун, який і дав дозвіл на проведення першого ядерного випробування своєю державою, описував ядерну зброю як "паперового тигра" - озброєння, цінність якого полягає виключно в ефекті страху. Він декларував таку політику КНР щодо ядерної зброї - вона буде використана лише для стримування і реагування на ядерний напад на його територію.
У 1996 китайська влада підписала Договір про всеосяжну заборону ядерних випробувань, який підтримала Організація Об’єднаних Націй.