The Times повідомив про серйозне досягнення Китаю щодо ядерної зброї

КНР за рік накопичила десятки ядерних боєголовок, повідомили у Стокгольмському інституту дослідження проблем миру.

Китайський лідер Сі Цзіньпін модернізує армію Китайської Народної Республіки, і його держава за останні 12 місяців збільшила свої запаси ядерних боєголовок швидше, ніж будь-яка інша країна, у тому числі росія та США. На початку 2023 року у КНР було 410 ядерних боєголовок, але за 12 місяців їхня кількість зросла до 500.

Про це пише The Times, посилаючись на відомості, отримані у Стокгольмському інституту дослідження проблем миру (SIPRI).

"Цей арсенал все ще менший за арсенали Сполучених Штатів, які мають понад 3 700 боєголовок, і росії, яка має понад 4 300 боєголовок. Але Китай, можливо, також вперше активно розгортає ядерні боєголовки на своїх ракетах "у стані високої бойової готовності", - зазначається у доповіді Інституту.

За відомостями експертів, китайська сторона також швидко розширює постачання міжконтинентальних балістичних ракет, які оснащені ядерними боєголовками.