The ​​Times про НАТО: темні дні

Попередження про те, що Україна може зазнати поразки, якщо Захід не отримає негайної допомоги і зброї, пролунає в той час, коли НАТО переймається погрозами США вийти з Альянсу.

Про це йдеться в статті щоденної британської газети The Times.

Україна може програти війну з росією, якщо Європа не зробить нові кроки, щоб заповнити нестачу зброї.

Видання пише, що смерть Навального - практично єдиного політичного суперника путіна - продемонструвала жорстоке падіння росії в грубу диктатуру. Президент Зеленський також попередив Захід, і зокрема Вашингтон, що Україна зараз переживає найпохмуріші дні війни.

Якщо обіцянка підтримки Заходу не буде виконана у вигляді негайного постачання боєприпасів і засобів протиповітряної оборони, Україна вважатиме неможливим довго чинити опір росії, не кажучи вже про те, щоб витіснити агресора.

"Попередження Зеленського прийшло разом з поганими новинами з української лінії фронту. Після довгої, сміливої м кривавої оборони Авдіївки українське військове командування наказало відступити з міста, яке має вирішальне значення для зупинки подальшого просування росії на Донбас. Причина проста: нестача боєприпасів і засобів ППО для захисту оточеного міста", - пише The ​​Times.

Журналісти пишуть, що це була гірка і одночасно символічна поразка.

путін, якого бачили публічно усміхненим з приводу смерті Навального, святкував захоплення Авдіївки. Він направив бурхливі вітання російським військам. Він заявив, що конфлікт в Україні є боротьбою "не на життя, а на смерть".

Американський президент Джо Байден жорстко "пройшовся" по Конгресу за відмову санкціонувати 60 мільярдів доларів, виділених адміністрацією на допомогу Україні.

Прем'єр-міністр Латвії ввважає, що європейським членам НАТО доведеться піти на жертви заради збільшення витрат на оборону, якщо США хочуть зберегти прихильність захисту Європи.

"Попередження своєчасне. НАТО скоро відзначить своє 75-річчя, але трансатлантична напруженість ще ніколи не була такою напруженою", - йдеться в матеріалі.

Лише деякі члени НАТО витрачають рекомендовані 2% свого валового внутрішнього продукту на оборону. Великобританія - одна з них, але Франція, Італія, Німеччина та інші як і раніше не в змозі внести одного відсотка.

"Вибір тепер очевидний. Україні загрожує поразка, якщо Європа не зробить більше, щоб заповнити нестачу зброї і допомоги", - пише The Times.

Це буде "дорого і болісно", але путін показав, що поставлено на карту.

"Його націоналістична войовничість - це не тільки трагедія для небагатьох хоробрих росіян, які кидають виклик Кремлю; це загроза для всіх країн, що знаходяться під прицілом росії, особливо для країн Балтії", - підсумували в британській газеті.