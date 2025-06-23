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ПОЛІТИКА

The Times: ціни на нафту злетять, якщо Іран заблокує стратегічний маршрут

23 червня 2025, 11:46
The Times: ціни на нафту злетять, якщо Іран заблокує стратегічний маршрут
Тепер увага прикута до того, чи вирішить Вища рада нацбезпеки Ірану піти на раніше ніколи не реалізований крок, який аналітики описують як "найгірший сценарій".

Ціни на нафту піднімуться вище $100 за барель, якщо Іран заблокує найважливіший у світі маршрут транспортування сирої нафти у відповідь на удари по його ядерних об'єктах.

З таким прогнозом виступили галузеві аналітики, пише The Times.

Видання зазначило, що вчора іранський парламент проголосував за закриття Ормузької протоки, через яку танкери перевозять близько п'ятої частини світових поставок нафти. Тепер увага прикута до того, чи вирішить Вища рада нацбезпеки Ірану піти на раніше ніколи не реалізований крок, який аналітики описують як "найгірший сценарій".

Каллум Пікерінг, головний економіст Peel Hunt, сказав, що спроба Ірану атакувати або замінувати протоку спричинить "значний глобальний шок пропозиції та цін, знизивши світовий ВВП і підстьобнувши інфляцію".

Історик Ніалл Фергюсон попередив, що ринки "самозаспокоєні" щодо ризику того, що Іран заблокує протоку, оскільки Тегеран може завдати удару у своїй "передсмертній агонії". Це підніме нафту "набагато вище" $100 за барель і викличе величезний економічний шок у масштабах, небачених із 1970-х років, сказав він.

Девід Файф, головний економіст Argus Media, прогнозує, що закриття протоки може підняти ціни до $100-$150 за барель.

Видання зазначило, що багато аналітиків не очікують, що Тегеран виконає погрози заблокувати протоку, почасти тому, що це, найімовірніше, зашкодить іранським союзникам і клієнтам більше, ніж США.

Зокрема, Пікерінг вказав, що "Китай сильно залежить від Ормузької протоки у своїй торгівлі":

Якщо Іран спробує заблокувати, він ризикує почати повномасштабну війну з наймогутнішою країною у світі [США] і сильно нашкодити другій за силою країні [Китаю]. Заголовки, що пророкують ціни на нафту вище за $100 за барель, слід розглядати як прогнози найгірших сценаріїв на даному етапі".

Оле Хансен, голова відділу товарної стратегії Saxo Bank, сказав, що "навіть проста загроза втручання в протоку може затримати поставки і спровокувати більш різкий, ніж очікувалося, короткостроковий стрибок цін".

Він сказав, що США і Китай можуть вивільнити стратегічні запаси нафти, щоб знизити ціни, а Саудівська Аравія та Об'єднані Арабські Емірати можуть переспрямувати частину свого експорту трубопроводами на об'єкти за межами протоки.

Джеймс Бамбіно, старший нафтовий аналітик S&P Global Commodity Insights, сказав, що у світі достатньо поставок нафти для задоволення попиту, навіть якщо постраждає іранський експорт - "доти, доки Ормузька протока залишається відкритою - а ми очікуємо, що так і буде".

Іраннафта

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