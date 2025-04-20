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ПОЛІТИКА

The Times: Європа має заповнити прогалину в допомозі Україні, яку залишили США

20 квітня 2025, 13:30
The Times: Європа має заповнити прогалину в допомозі Україні, яку залишили США
Фото: Укрінформ
Американська допомога Києву застопорилася відтоді, як Трамп увійшов до Білого дому.

Обіцянка президента США Дональда Трампа закінчити війну в Україні за 24 години зіткнулася з рішучістю владіміра путіна продовжувати агресію. Велика Британія та її союзники повинні збільшити потік допомоги Києву, щоб українці могли захиститися.

Видання The Times пише, що дивна поведінка команди Трампа - образа президента Зеленського і незграбні спроби домовитися з путіним - ознаменувала початок нового критичного етапу для України і Заходу.

Американська допомога Києву застопорилася відтоді, як Трамп увійшов до Білого дому. Останній пакет - 500 мільйонів доларів на військове обладнання, включно з ракетами ППО, - Україна отримала в останні дні адміністрації Джо Байдена.

Водночас Велика Британія, Данія, Німеччина, Норвегія, Швеція та Єврокомісія продовжують постачати боєприпаси і допомогу, довівши загальну суму в Європі до 138 мільярдів євро. Хоча США залишаються найщедрішою країною-донором України і провідним постачальником військової допомоги, вони вже надали на 23 мільярди євро менше, ніж європейські країни.

Як і в економічних питаннях, Трамп, схоже, має намір відмовитися від лідерства Америки у вільному світі. Велика Британія і Європи повинні зробити своїми пріоритетами збільшення допомоги Україні; збільшення витрат на оборону; створення європейських "сил впевненості", які будуть розгорнуті на заході України; і утримання НАТО разом.

Сер Кір Стармер зберіг позицію Бориса Джонсона щодо України. Велика Британія виділила Україні близько 0,5% свого ВВП - більше, ніж Франція, Італія чи Іспанія, але менше, ніж скандинавські та балтійські країни, як-от Данія та Естонія, які виділили понад 2%. Він пообіцяв збільшити витрати на оборону з 2,3% ВВП до 2,5% з 2027 року, але військові начальники домагалися 2,65%.

Картина для України не така похмура, як могла б бути, якби Трамп переміг на перевиборах кількома роками раніше. Але не можна допустити, щоб путін використав непослідовність команди Трампа як зручний момент. Велика Британія і Європа мають заповнити прірву, яку залишила Америка.

війнаДональд Трампдопомога Україні

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