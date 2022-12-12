The Washington Post: До пів тисячі ракет "Томагавк" Японія закупить у США

Японія планує придбати у Сполучених Штатів від 400 до 500 ракет «Томагавк» дальністю близько 1 600 км.

Про це пише The Washington Post із посиланням на джерела в урядах Японії та США.

Зброю хочуть придбати у рамках нової стратегії національної безпеки та оборони Японії. Вона передбачає значне збільшення оборонного бюджету країни — до рекомендованих у НАТО 2% ВПП.

За словами джерел видання, рішення придбати сотні "Томагавків" дасть сигнал Китаю та Північній Кореї, що Японія серйозно ставиться до самооборони на тлі ймовірних загроз з боку Пекіна та Пхеньяну.

"Введення цієї системи символізуватиме серйозні позитивні зміни щодо можливостей нанесення контрудару", — сказав японський чиновник, обізнаний у ситуації. "Томагавки" дальністю близько 1 600 км дозволять вражати військові цілі на материковій частині Китаю.

За словами іншого японського посадовця, ключовим фактором для розширення військового потенціалу країни стала саме війна росії в Україні. Для японців війна в Україні зробила вторгнення Китаю на Тайвань набагато більш імовірним. Відповідно, у суспільстві посилилася стурбованість щодо військової готовності Японії у разі регіонального конфлікту.

За словами колишнього співробітника Пентагону Кристофера Джонстона, японські чиновники також побачили, як зросла підтримка Києва з боку НАТО після того, як українці продемонстрували волю до боротьби.

"Вони дійшли висновку, що найкращий спосіб забезпечити собі підтримку з боку Сполучених Штатів та інших під час кризи — це показати інвестиції у власний захист і готовність до боротьби. Це головний урок української війни для Японії", — сказав Джонстон.

За даними людей, знайомих з цим питанням, у травні радник з національної безпеки Японії Такео Акіба зустрівся у Вашингтоні зі своїм колегою з Білого дому Джейком Салліваном і обговорив ідею придбання "Томагавків". Салліван, за їхніми словами, підтримав таку ідею.

За інформацією чиновників, Токіо ще не надсилав офіційного запиту на придбання зброї.

Після Другої світової війни конституція Японії дозволяє використовувати військову силу лише для самооборони. Однак за останні роки країна збільшила свої військові витрати. Поки що вона утримується від розгортання ракет великої дальності, яка може вражати цілі на чужій території.

Ударні ракети "Томагавк", або TLAM, створені американською компанією Raytheon, зокрема, використовувалися під час війни в Перській затоці в 1991 році. Вони продемонстрували, що здатні з високою точністю вражати цілі на великій відстані. "Томагавки" дадуть Японії можливість завдавати ударів по базах на території Китаю та КНДР.