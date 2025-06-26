The Washington Post оцінив стан української економіки

Добре себе почувають лише три галузі, дві з яких прямо пов'язані з війною та її реаліями.

Українська економіка залишається відносно стабільною, попри неймовірні виклики воєнного часу, але економічний розвиток фактично зупинився, бо бізнес припинив інвестувати в нові проекти за межами буквально кількох галузей, які виграли від війни.

Про це пише The Washington Post.

Автор публікації зазначає, що "наразі економіка України тримається, хоча й за значної підтримки Заходу". Головні ризики пов’язані із тим, що в майбутньому зовнішня фінансова допомога може стати недостатньою.

Після того, як на виборах президента США переміг Дональд Трамп, який гучно обіцяв швидке закінчення війни, український та іноземний бізнес почав готуватися до відновлення активної діяльності в Україні, щойно настане мир та почнуться процеси реконструкції. Цей оптимізм був максимальним у середині лютого, коли українські державні облігації досягли цінового піку.