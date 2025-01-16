TikTok готується до можливого блокування в США

Це станеться 19 січня.

Соцмережа TikTok готується до блокування застосунку для користувачів у Сполучених Штатах Америки. Це станеться 19 січня, якщо Верховний суд не визнає заборону платформи в країні незаконною.

Про це повідомляє Reuters.

За словами співрозмовників агентства, TikTok має алгоритм дій після ймовірної заборони у США.

Так, у разі блокування американські користувачі під час відкриття застосунку отримають повідомлення з перенаправленням на веб-сайт з інформацією про заборону.

Водночас соцмережа планує надати користувачам можливість завантажити свої особисті дані з акаунта TikTok.

За словами одного з джерел, компанія продовжує працювати у звичному режимі цього тижня, а зупинка сервісу не потребуватиме тривалих приготувань. Якщо заборону буде скасовано, TikTok зможе досить швидко відновити роботу додатка для користувачів у США.

У квітні 2024 року президент США Джо Байден підписав закон, який дає можливість заборонити TikTok у США.