TikTok може отримати один із найбільших штрафів в історії ЄС

За даними видання, власник TikTok ByteDance Ltd може бути оштрафований на суму понад 500 мільйонів євро, що еквівалентно 552 мільйонам доларів.

TikTok може бути оштрафований на 500 мільйонів євро за незаконний експорт даних з ЄС до Китаю. Це наслідок розслідування, яке виявило порушення правил захисту даних.

Про це повідомляє Bloomberg.

За даними видання, власник TikTok ByteDance Ltd може бути оштрафований на суму понад 500 мільйонів євро, що еквівалентно 552 мільйонам доларів, за незаконне надсилання даних європейських користувачів до Китаю.

За словами джерел, обізнаних з ситуацією, комісія з захисту даних Ірландії, головний регулюючий орган TikTok у Європі, має винести штраф проти компанії до кінця місяця.

Це рішення прийняте після того, як розслідування виявило порушення Загальних правил захисту даних Європейського Союзу, коли TikTok відправляв дані європейських користувачів до Китаю для доступу інженерів.

Штраф, ймовірно, стане третім за величиною після санкцій на

1,2 мільярда євро проти Meta (власника Facebook),

746 мільйонів євро проти Amazon.

Однак наразі відомо, що точний розмір штрафу і час його введення можуть змінитися.

Відповідно до закону, підписаного колишнім президентом США Джо Байденом торік, китайська материнська компанія соцмережі TikTok, компанія - ByteDance, мала знайти покупця для застосунку за межами Китаю до 19 січня.

Вашингтон стверджує, що володіння TikTok компанією ByteDance робить її залежною від китайського уряду, і Пекін може використовувати застосунок для проведення операцій впливу проти Сполучених Штатів і збору даних про американців.

На початку цього року TikTok ненадовго призупинив роботу в США, але повного закриття вдалося уникнути: американський лідер Дональд Трамп підписав указ, який відтермінував виконання цього закону на 90 днів - до 5 квітня - щоб дати додатковий час для укладення угоди.

Трамп заявив, що США близькі до подання плану, який позбавить китайську соцмережу TikTok від блокування в Америці.

Глава Білого дому підтвердив, що він готовий запропонувати зниження мит в обмін на допомогу Китаю у схваленні можливого продажу TikTok її власником з Пекіна - компанією ByteDance. Водночас Трамп попередив, що у нього "немає жодних відомостей" про те, що китайська влада прийме такий підхід.