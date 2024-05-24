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TikTok обмежуватиме російську та китайську пропаганду – NYT

24 травня 2024, 09:35
TikTok обмежуватиме російську та китайську пропаганду – NYT
Джерело: kompanion
Соцмережа знизить охоплення державних ЗМІ, які націлюють контент на іноземну аудиторію.

Адміністрація сервісу TikTok заявила про намір обмежити поширення відео, розміщених на акаунтах пов'язаних із державами засобів масової інформації. Заходи стосуватимуться в першу чергу російських та китайських медіа, які використовують соцмережу для впливу на вибори, і мають на меті боротьбу з пропагандою.

Про це пише The New York Times. 

Якщо облікові записи намагатимуться досягти іноземної аудиторії з контентом, який розповідає про глобальні світові події чи справи, такі відео не будуть з'являтися у стрічці користувачів. А реклама цих акаунтів за межами їхніх країн буде заборонена.

Таким чином, вважають експерти, китайська соцмережа намагається зміцнити свої позиції у судовій справі проти американського уряду щодо потенційної заборони на території США. Ухвалений Конгресом закон дозволяє припинити діяльність TikTok в країні, якщо компанія ByteDance не продасть його іншим власникам. Китайська корпорація намагається оскаржити звинувачення у тому, що їхня платформа становить загрозу для національної безпеки Штатів та є інструментом втручання у вибори.

ЗАБОРОНАTikTokвійна в Україніросія-агресор

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