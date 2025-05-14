Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

TikTok обмежив пошук фейків про наркотики лідерів ЄС у потязі до Києва

14 травня 2025, 22:04
TikTok обмежив пошук фейків про наркотики лідерів ЄС у потязі до Києва
Макрон. Париж
Поширення фейку стало настільки масштабним, що урядам Франції та Британії довелося офіційно заперечити звинувачення.

TikTok обмежив пошукові запити, повʼязані з відео з лідерами Німеччини та Франції під час їхньої поїздки до Києва. Усе через російські фейки про те, що вони нібито вживали наркотики в потязі.

Про це пише Bloomberg.

Президент Франції Емманюель Макрон, премʼєр Великої Британії Кір Стармер та канцлер Німеччини Фрідріх Мерц увечері 9 травня вирушили потягом до Києва. На одне з відео, яке зробили журналісти, потрапив момент, де Макрон прибирає зі столу серветку і кладе її до кишені, а Мерц піднімає щось, що виглядає як соломинка для перемішування кави.

Проросійські боти та реальні користувачі соцмереж написали сотні постів, що серветка — це нібито пакетик із кокаїном, а паличка — ложечка, щоб нюхати порошок. Деякі з подібних публікацій зібрали понад мільйон переглядів у соцмережах X, TikTok і YouTube.

Фейк одразу підхопили в росії. Представниця МЗС росії Марія Захарова сказала, що на столі Макрона, Стармера і Мерца лежала не серветка, а "пакетик і ложечка" для наркотиків, і що лідери під час поїздки нібито "нюхали". Це підхопили інші російські пропагандисти.

Поширення фейку стало настільки масштабним, що урядам Франції та Британії довелося офіційно заперечити звинувачення.

"Коли європейська єдність стає незручною, дезінформація заходить так далеко, що звичайну серветку перетворює на наркотик", — написали в Офісі президента Франції.

"Ми вже бачили подібні спроби в минулому — особливо з боку російської держави, яка стає дедалі відчайдушнішою через ситуацію в Україні", — заявив у понеділок представник прем’єра Великої Британії Дейв Парес. Він додав, що уряд не знає, хто саме стоїть за цією кампанією. Представник уряду Німеччини назвав ці звинувачення абсурдними.

На тлі цього TikTok повідомив, що вжив заходів щодо низки відео та обмежив пошукові запити, пов’язані з інцидентом. YouTube і X на запити про коментарі не відповіли.

російські пропагандисти не вперше поширюють фейки про те, що президент України Володимир Зеленський нібито вживає наркотики. Часто для цього за допомогою штучного інтелекту створюють фейкові відео. Bloomberg зазначає, що через активне поширення в соціальних мережах будь-який, навіть найбезглуздіший, фейк можуть видати за правду.

Емануель МакронКір СтармерФрідріх Мерцнаркотикипропаганда рф

Останні матеріали

Війна Індії та Пакистану у 2025 році. Ілюзії та реалії
Технології
Війна Індії та Пакистану у 2025 році. Ілюзії та реалії "транскордонних інцидентів". Частина 2 – Том Купер
Переклад iPress – 14 травня 2025, 16:16
Таємна американсько-британська технологічна угода. Яке відношення до цього має Palantir? – Керол Кадвалладр
Політика
Таємна американсько-британська технологічна угода. Яке відношення до цього має Palantir? – Керол Кадвалладр
Переклад iPress – 14 травня 2025, 11:53
Захід має припинити скиглити. І США, і європейці не в змозі відповісти на стратегічний виклик росії – Едвард Лукас
Політика
Захід має припинити скиглити. І США, і європейці не в змозі відповісти на стратегічний виклик росії – Едвард Лукас
Переклад iPress – 14 травня 2025, 08:07
Війна триває. Подекуди інтенсивніше ніж раніш – Дональд Гілл
Cуспільство
Війна триває. Подекуди інтенсивніше ніж раніш – Дональд Гілл
Переклад iPress – 13 травня 2025, 14:24
Немає умов для миру в Україні. Як їх створити? – Джейд МакҐлинн
Політика
Немає умов для миру в Україні. Як їх створити? – Джейд МакҐлинн
Переклад iPress – 13 травня 2025, 11:03
Війна Індії та Пакистану у 2025 році. Ілюзії та реалії
Політика
Війна Індії та Пакистану у 2025 році. Ілюзії та реалії "транскордонних інцидентів". Частина 1 – Том Купер
Переклад iPress – 12 травня 2025, 21:09
росія використовує американські ультраправі групи для нападів на західні демократії. І далі – в Україні – The Guardian
Політика
росія використовує американські ультраправі групи для нападів на західні демократії. І далі – в Україні – The Guardian
Переклад iPress – 12 травня 2025, 15:33
Трамп обіцяв енергетичне домінування США. Натомість енергетичні компанії передчувають катастрофу – Washington Post
Бізнес & Фінанси
Трамп обіцяв енергетичне домінування США. Натомість енергетичні компанії передчувають катастрофу – Washington Post
Переклад iPress – 12 травня 2025, 12:56
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється