TikTok оштрафували на €530 млн за передачу даних до Китаю

Соцмережа визнала, що у лютому 2024 року знайшла збереження обмежених даних користувачів з ЄС на серверах у Китаї, і додала, що вже все видалила.

Ірландська комісія із захисту даних заявила, що TikTok порушив правила ЄС, бо передавав особисту інформацію користувачів до Китаю і не гарантував її захист від китайських законів про стеження.

Про це передає Politico.

Закони про стеження дозволяють уряду Китаю вимагати доступ до даних компаній і загалом відрізняються від європейських стандартів.

Також ірландський регулятор зʼясував, що TikTok у 2020–2022 роках не інформував користувачів з ЄС про передачу їхніх даних у Китай — це порушення правил прозорості. Політику конфіденційності оновили у 2022 році.

Штраф для TikTok у €530 мільйонів складається з двох частин — €485 мільйонів за передачу даних до Китаю і €45 мільйонів за відсутність прозорості. Це стало третім за розміром штрафом за порушення Загального регламенту захисту даних (GDPR) в історії Євросоюзу.

Соцмережа визнала, що у лютому 2024 року знайшла збереження обмежених даних користувачів з ЄС на серверах у Китаї, і додала, що вже все видалила. Регулятор дав TikTok 6 місяців, щоб узгодити свою політику з вимогами ЄС, або припинити передавати дані до Китаю.

TikTok не погодився з рішенням Ірландської комісії і оскаржуватиме його, наголошуючи на інвестиціях у європейську інфраструктуру — зокрема €12 мільярдів у проєкт із локалізації даних Project Clover. У компанії кажуть, що ніколи не отримувала запитів від китайської влади на передачу даних європейців.