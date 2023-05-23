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ПОЛІТИКА

TikTok переформатовує підрозділ електронної комерції в спробі завоювати західні ринки – FT

23 травня 2023, 19:59
TikTok переформатовує підрозділ електронної комерції в спробі завоювати західні ринки – FT
TikTok
Намагаючись завоювати ринки за межами Китаю, TikTok призупинив свої плани міжнародної експансії.

TikTok реструктурував свій бізнес у сфері електронної комерції, щоб переорієнтуватися на такі ринки, як Велика Британія та США, оскільки китайська група намагається експортувати свою модель онлайн-покупок за межі рідної країни.

Про це пише Financial Times.

За словами співрозмовників газети, персонал у Бразилії, який працював над запуском TikTok Shop, переводять на ринки, де ця послуга вже була представлена, а саме у Британію, США та Південно-Східну Азію.

Ті, хто працював над впровадженням послуги в Іспанії, переїжджають до Лондона на тлі більш широкої перестановки керівних посад у вищих ешелонах європейського бізнесу, кажуть джерела.

За словами людей, знайомих з бізнесом, пауза в розширенні в Європі перегукується з уповільненням повного розгортання функції для продавців у США. TikTok заявив, що не має остаточних планів або дат запуску функції за межами існуючих ринків.

Власник групи, пекінська компанія ByteDance, запустила TikTok Shop у Великій Британії у 2021 році, на своєму першому ринку за межами Азії. Сервіс дозволяє брендам та інфлюенсерам додавати товари, які можна купити, у відео або транслювати в прямому ефірі.

У той час як модель електронної комерції в соціальних мережах була надзвичайно успішною в Азії, TikTok Shop зіткнувся з проблемами в інших країнах, зокрема, не зміг отримати повну підтримку західних споживачів і творців контенту.

Намагаючись завоювати ринки за межами Китаю, TikTok призупинив свої плани міжнародної експансії, щоб переорієнтуватися на країни, де був запущений сервіс електронної комерції.

Financial Times раніше повідомляла, що розширення географії присутності, спочатку заплановане на минулий рік, неодноразово відкладалося.

Раніше повідомлялось, що штат Монтана першим у США заборонив застосунок TikTok.

СШАTikTokБританія

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