TikTok просить Верховний суд США заблокувати загальнонаціональну заборону на соцплатформу

Федеральний закон, який набуде чинності 19 січня, зобов’язує його китайську материнську компанію ByteDance продати платформу, інакше їй загрожує заборона.

TikTok звернувся до Верховного суду США з проханням тимчасово заблокувати федеральний закон, який зобов’язує його китайську материнську компанію ByteDance продати платформу, інакше їй загрожує заборона.

Закон про відчуження або заборону набуде чинності 19 січня, і додаток може бути заборонено на одному з його найбільших ринків.

Президент Джо Байден підписав закон у квітні, намагаючись усунути потенційні ризики національній безпеці від TikTok, зокрема через зв’язки соцплатформи з Китаєм.

Міністерство юстиції США заявило, що TikTok становить загрозу нацбезпеці, оскільки має конфіденційні дані про користувачів США.