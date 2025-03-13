TikTok вводить обмеження для підлітків

Після 22:00 стрічка на екрані смартфону буде перервана функцією зупинки.

TikTok оголосив про оновлення, спрямовані на покращення безпеки підлітків у соцмережі. Зокрема, компанія запроваджує обмеження на використання застосунку в нічний час, розширює інструменти для батьківського контролю та вдосконалює перевірку віку користувачів.

Про це ідеться на офіційному сайті застосунку.

У межах оновлення TikTok розширює можливості функції Family Pairing, яка дає змогу батькам керувати тим, як їхні діти використовують платформу.

Одна з ключових новацій – функція Time Away, що дає змогу встановлювати періоди, коли TikTok буде недоступний для підлітка. Це може бути навчальний час, вечірній відпочинок або будь-які інші години, визначені батьками. Підліток може надіслати запит на продовження часу в додатку, але рішення ухвалюють дорослі.

Також з’явилася функція перегляду мережі контактів. Батьки можуть бачити, кого підліток додав у підписники, хто підписаний на його акаунт та які профілі він заблокував. Окрім цього, у разі надсилання підлітком скарги на контент, що може порушувати правила платформи, батьки отримуватимуть відповідне сповіщення. Оновлення включає й розширення налаштувань конфіденційності. Батьки можуть встановлювати щоденні обмеження екранного часу, наприклад скорочувати доступ у будні та дозволяти довше користуватися TikTok у вихідні. Також вони можуть змінювати статус акаунта на приватний, якщо підліток зробив його публічним.

TikTok запроваджує додаткові обмеження для користувачів до 16 років. Якщо вони відкриють застосунок після 22:00, їхню стрічку перериватиме повноекранне повідомлення із закликом відпочити. Спочатку воно супроводжуватиметься заспокійливою музикою, а якщо користувач продовжить перегляд відео, з’явиться друге нагадування, яке буде складніше пропустити.

Найближчим часом платформа планує протестувати додавання вправ із медитації до цього інструменту.

TikTok також працює над посиленням вікового контролю. Компанія використовує технології машинного навчання для виявлення акаунтів дітей молодших за 13 років та тестує нові методи підтвердження віку. Одним із них є співпраця з Telefonica, яка може дозволити використовувати дані мобільних операторів для підтвердження віку користувачів.