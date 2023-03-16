Тікток заборонили використовувати британським чиновникам
Уряд Британії забороняє використання чиновниками на службових мобільних пристроях соціальної мережі "Тікток".
Про це йдеться у заяві канцлера герцогства Ланкастер Олівера Даудена.
"Ми збираємося заборонити використання тіктоку на урядових пристроях. Цей захід негайно набуде чинності", – наголошується в повідомленні.
Зазначається, що додаток потенційно може зберігати та передавати третій стороні особисті дані користувачів, у тому числі їх контакти та геолокацію.
За словами Даудена, винятки на застосування тіктоку чиновниками в королівстві можуть бути зроблені тільки в тих випадках, коли це буде необхідно з операційних причин, всі ситуації розглядатимуться в індивідуальному порядку із залученням фахівців у галузі безпеки.
Член британського уряду зазначив, що рішення про заборону використання тіктоку стосується тільки робочих телефонів, при цьому чиновники, як і раніше, можуть використовувати соціальну мережу на особистих смартфонах.