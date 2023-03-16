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Тікток заборонили використовувати британським чиновникам

16 березня 2023, 20:37
Тікток заборонили використовувати британським чиновникам
Джерело: kompanion
Рішення про заборону було ухвалено на підставі рекомендацій британських спецслужб.

Уряд Британії забороняє використання чиновниками на службових мобільних пристроях соціальної мережі "Тікток".

Про це йдеться у заяві канцлера герцогства Ланкастер Олівера Даудена.

"Ми збираємося заборонити використання тіктоку на урядових пристроях. Цей захід негайно набуде чинності", – наголошується в повідомленні.

Зазначається, що додаток потенційно може зберігати та передавати третій стороні особисті дані користувачів, у тому числі їх контакти та геолокацію. 

За словами Даудена, винятки на застосування тіктоку чиновниками в королівстві можуть бути зроблені тільки в тих випадках, коли це буде необхідно з операційних причин, всі ситуації розглядатимуться в індивідуальному порядку із залученням фахівців у галузі безпеки.

Член британського уряду зазначив, що рішення про заборону використання тіктоку стосується тільки робочих телефонів, при цьому чиновники, як і раніше, можуть використовувати соціальну мережу на особистих смартфонах.

соціальні мережіЗАБОРОНАБританіявійна в Україні

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