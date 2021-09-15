TikTok запустить службу психологічної допомоги

Ми дбаємо про нашу спільноту і завжди шукаємо нові способи, за допомогою яких можемо сприяти їх добробуту. Ось чому ми вживаємо додаткових кроків, щоб людям було простіше знаходити ресурси в TikTok, коли вони їм потрібні

Соціальна мережа TikTok анонсувала безліч функцій для допомоги користувачам, які борються з проблемами з психічним здоров'ям.

Зокрема, нові ресурси, які будуть запроваджені в усьому світі в найближчі місяці, містять вказівки щодо благополуччя і підтримки людей, які борються з розладами харчової поведінки.

Також з'явилася функція втручання при пошуку, вона скеровує користувачів до ресурсів підтримки, якщо вони шукають такі терміни, як "самогубство".

"Ми дбаємо про нашу спільноту і завжди шукаємо нові способи, за допомогою яких можемо сприяти їх добробуту. Ось чому ми вживаємо додаткових кроків, щоб людям було простіше знаходити ресурси в TikTok, коли вони їм потрібні", - йдеться в оголошенні TikTok.

TikTok, як і його конкуруючі платформи соціальних мереж, зазнають ретельної перевірки на тлі побоювань з приводу того, який вплив вони можуть мати на психічне здоров'я своїх користувачів, особливо підлітків.