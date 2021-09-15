CУСПІЛЬСТВО НОВИНИСоціальна мережа TikTok анонсувала безліч функцій для допомоги користувачам, які борються з проблемами з психічним здоров'ям.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
TikTok запустить службу психологічної допомоги
Ми дбаємо про нашу спільноту і завжди шукаємо нові способи, за допомогою яких можемо сприяти їх добробуту. Ось чому ми вживаємо додаткових кроків, щоб людям було простіше знаходити ресурси в TikTok, коли вони їм потрібні
Фото: з вільного доступу
Про це повідомляє ВВС.
Зокрема, нові ресурси, які будуть запроваджені в усьому світі в найближчі місяці, містять вказівки щодо благополуччя і підтримки людей, які борються з розладами харчової поведінки.
Також з'явилася функція втручання при пошуку, вона скеровує користувачів до ресурсів підтримки, якщо вони шукають такі терміни, як "самогубство".
"Ми дбаємо про нашу спільноту і завжди шукаємо нові способи, за допомогою яких можемо сприяти їх добробуту. Ось чому ми вживаємо додаткових кроків, щоб людям було простіше знаходити ресурси в TikTok, коли вони їм потрібні", - йдеться в оголошенні TikTok.
TikTok, як і його конкуруючі платформи соціальних мереж, зазнають ретельної перевірки на тлі побоювань з приводу того, який вплив вони можуть мати на психічне здоров'я своїх користувачів, особливо підлітків.
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15 09 2021 14:38 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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