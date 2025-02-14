Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

TikTok знову став доступним для завантаження у США

14 лютого 2025, 08:55
TikTok знову став доступним для завантаження у США
Джерело: kompanion
Apple та Google отримали гарантії від адміністрації Трампа.
Застосунок соціальної мережі TikTok повернувся до цифрових магазинів AppStore та Google Play на території Сполучених Штатів і знову доступний для завантаження.
 
Про це пише BBC.
 
Власники онлайн-платформ - компанії Apple та Google - отримали від адміністрації президента Дональда Трампа запевнення, що заборона китайського сервісу коротких відео була відкладена на термін у 75 днів, а відновлення доступу до завантажень не матиме для техногігантів жодних юридичних наслідків.
 
Згадно з підписаним Трампом указом, TikTok має час до 5 квітня, щоб знайти нового власника і уникнути повторного зникнення з магазинів додатків. Сам президент США активно залучений до визначення майбутнього соцмережі і має намір обговорити це питання з китайським лідером Сі Цзінпінем. 
 
TikTok, який належить китайській компанії ByteDance, мав бути заборонений на території США як загроза для національної безпеки 19 січня, за день до інавгурації Трампа. Під час першої своєї каденції республіканець підтримував бан соцмережі, але згодом змінив свою думку.  
СШАсоціальні мережі

Останні матеріали

Європі потрібна стратегія щодо України. Три напрямки дій, і дій в консенсусі – Клаудія Мейджор та Яна Пугліерін
Політика
Європі потрібна стратегія щодо України. Три напрямки дій, і дій в консенсусі – Клаудія Мейджор та Яна Пугліерін
Переклад iPress – 14 лютого 2025, 08:03
Танці Трампа з путіним. Чого слід очікувати від США і Європи?
Політика
Танці Трампа з путіним. Чого слід очікувати від США і Європи?
Переклад iPress – 14 лютого 2025, 07:20
Шоу Трампа продовжується. Війна в Україні не може закінчитися інакше, ніж перемогою ЗСУ – Ендрю Таннер
Політика
Шоу Трампа продовжується. Війна в Україні не може закінчитися інакше, ніж перемогою ЗСУ – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 13 лютого 2025, 16:20
Перетинаючи лінію. Кордони між одним життям та іншим: куди прямують американці – Тімоті Снайдер
Політика
Перетинаючи лінію. Кордони між одним життям та іншим: куди прямують американці – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 13 лютого 2025, 08:09
Як зберегти європейські цінності. Призупинити право голосу Угорщини, щоб врятувати довіру до ЄС – Ґабріелюс Ландсберґіс
Політика
Як зберегти європейські цінності. Призупинити право голосу Угорщини, щоб врятувати довіру до ЄС – Ґабріелюс Ландсберґіс
Переклад iPress – 12 лютого 2025, 21:02
Найслабша зимова кампанія москви. Біль, який вона відчуває, лише посилюватиметься – Ендрю Таннер
Cуспільство
Найслабша зимова кампанія москви. Біль, який вона відчуває, лише посилюватиметься – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 12 лютого 2025, 16:33
Чи можуть європейські війська допомогти захистити безпеку України? З путіним не домовитись, поки він не зазнає більших втрат
Політика
Чи можуть європейські війська допомогти захистити безпеку України? З путіним не домовитись, поки він не зазнає більших втрат
Переклад iPress – 12 лютого 2025, 12:30
Війна мікросхем. США та Європі слід об'єднати зусилля, щоб перемогти Китай – CEPA
Технології
Війна мікросхем. США та Європі слід об'єднати зусилля, щоб перемогти Китай – CEPA
Переклад iPress – 12 лютого 2025, 08:48
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється