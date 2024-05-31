Тільки довгострокова підтримка Києва змусить росію відступити – МЗС Фінляндії

Україна потребує довгострокових зобов’язань щодо військової підтримки з боку союзників, а пріоритетом зараз є надання Україні засобів ППО.

Про це перед зустріччю міністрів закордонних справ країн НАТО сьогодні у Празі заявила глава МЗС Фінляндії Еліна Валтонен, передає Укрінформ.

На зустрічі у Празі дискутуються питання щодо «формулювання» майбутнього членства України в НАТО, яке є "надзвичайно важливим і на яке також очікує Фінляндія".

"Ми бачимо, що росія справді становить довгострокову стратегічну загрозу. Тому обов’язком кожного союзника є участь у проєкті зміцнення колективної оборони, а також зміцнення рівня підтримки України", - заявила фінська міністерка.

Валтонен додала, що айважливішим питанням на сьогодні вона назвала допомогу з боку країн НАТО у захисті України від російської агресії у короткостроковій та середньостроковій перспективі, а також на подальшу перспективу. На її переконання, лише довгострокова підтримка Києва змусить кремль відступити.

Мінстр вважає, що цей рівень підтримки має визначатися відповідно до ВВП кожного союзника для справедливого надання допомоги Україні цього і наступного року і на подальшу перспективу.

За словами Валтонен, наразі найважливішим є забезпечення потреби України у системах ППО, щоб Україна могла захистити свою цивільну і критичну інфраструктуру. На її переконання, Захід не може погодитися з руйнуванням цивільних об’єктів в Україні, зниженням можливостей Києва виробляти електроенергію. Тому до питання допомоги Києву у захисті неба, за її словами, треба поставитися дуже серйозно.