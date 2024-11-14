Тільки Україна вирішує, коли починати переговори з росією — Рютте

Він також вкотре наголосив, що шлях України до членства в НАТО є незворотним.

Лише Україна може вирішувати, коли починати переговори з росією про завершення війни. При цьому союзники по НАТО мають продовжувати надавати Україну військову допомогу, щоб вона могла вести переговори з позиції сили.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Марка Рютте під час спільної пресконференції з президентом Латвії Едгарсом Рінкевичсом.

"Лише уряд України може вирішувати, чи починати переговори з росією, і як завершити цю війну. Але вони (українці - ред.) повинні робити це з позиції сили. Саме тому нам необхідно продовжувати доставляти в Україну оборонну допомогу, щоб дозволити їм бути в позиції сили, коли вони прийматимуть таке рішення", - сказав Рютте.

Він також вкотре наголосив, що шлях України до членства в НАТО є незворотним.

"Це незворотний шлях до членства в НАТО для України. Ми будуємо "міст" (для України в НАТО - ред.), з виділенням 40 млрд євро, зі створенням Командування у Вісбадені, з усіма безпековими угодами, які союзники уклали з Україною на двосторонньому рівні. Це все внесок у майбутнє України в НАТО", - зазначив генсек Альянсу.