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"Тіньовий флот" рф з Кишинева перевозить 2% російської нафти

31 липня 2024, 19:49
Фото: ria.ru
В Молдові знаходиться майже 6% "тіньового флоту" росії.

Молдавські компанії почали керувати флотом танкерів, які перевозять значні обсяги російської нафти.

Про це йдеться у розслідуванні асоціації репортерів-розслідувачів RISE Moldova, портал Point.md.

Журналісти встановили кілька компаній з Молдови, які відіграли важливу роль у морському транспортуванні російського "чорного золота".

Контролюють фірми треті особи, а деякі із них були здивовані, дізнавшись, що їхні компанії керують нафтовими танкерами.

У розслідуванні стало відомо, що дані показують, що за останні 6-7 місяців до 2% російської нафти транспортувалося танкерами, якими управляють молдовські компанії, які навіть не мають співробітників у Молдові.

Більшість танкерів включені до так "тіньового флоту" рф. 

Завдяки такому флоту кремль намагається уникнути міжнародних санкцій, введених через війну в Україні.

Кількість "молдавських" нафтових танкерів, виявлених RISE Молдова, перевищує 23 одиниці, що означає майже 6% "тіньового флоту" росії.

Журналісти пишуть, що якщо вірити заявам кишинівської компанії, яка запевняє, що оперує флотом із 50 танкерів, то насправді це може бути близько 70 танкерів.

"Молдовські компанії, виявлені RISE Молдова, мають між собою кілька подібностей та зв'язків: вони були зареєстровані після 24 лютого 2022 року, дня, коли росія розпочала активну війну в Україні; у назві зазвичай є слова "Управління суднамим, "Доставка"; вони мають однакові юридичні адреси; вони мають афілійованих адміністраторів та засновників і, найчастіше, одні й ті самі цифри та помилки в інформативних примітках до фінансової звітності", - йдеться у розслідуванні.

 

Тіньовий флот рфМолдова

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