Тіньовий флот рф загрожує світовим водам нафтовими викидами – Politico

Один із найбільших розливів виявили у березні приблизно за 100 кілометрів від берегової лінії Шотландії.

З 2021 року фіксували щонайменше девʼять випадків, коли російські судна "тіньового флоту", що перевозять нафту, залишали розливи нафти у світових водах. Проте таких інцидентів може бути набагато більше.

Про це пише Politico з посиланням на спільне з некомерційною журналістською групою SourceMaterial розслідування, під час якого вдалося отримати супутникові знімки, як підтверджували випадки розливів нафти.

Один із найбільших розливів виявили у березні приблизно за 100 кілометрів від берегової лінії Шотландії. Темна пляма простягалася на 23 кілометри в Північну Атлантику.

Причиною цієї нафтової плями, імовірно, став танкер Innova, який перевозив 1 мільйон барелів санкційної нафти з росії до нафтопереробного заводу в Індії. Politico пише, що розмір танкера сягає приблизно Ейфелевої вежі.

Супутникові знімки не можуть визначити, чи ця пляма точно була нафтою. Але, за словами морського інженера та генерального директора судноплавної фірми DYNAMARINe Александроса Глікаса, такі плями часто є результатом викиду відстою маслянисто-водної суміші, яка утворюється під час роботи судна. Те, що речовину можна побачити з космосу на супутникових знімках, також свідчить про те, що це був саме нафтовий розлив.

Проте тоді берегова охорона Великої Британії не почала подальшого розслідування, і танкер не поніс жодної відповідальності. Представник Агентства морської та берегової охорони заявив, що не знайшов «достатніх доказів порушення».

Зрештою, поїздка Innova завершилася на нафтопереробному заводі «Вадінар» в Індії, який лише минулого року отримав 82 мільйони барелів нафти з росії на суму приблизно €5 мільярдів. Потім у липні Innova змінила назву, керівників і власника.

18 лютого супутники помітили ще одну пляму довжиною 47 кілометрів біля узбережжя Італії, яка збігається з координатами іншого танкера тіньового флоту Aruna Gulcay.

Цей танкер під прапором Маршаллових островів перевозив з порту Равенна в Італії до південного російського порту Новоросійськ баласт — морську воду, яка утримує судно на плаву. Але малоймовірно, що викид був баластним — морську воду не було б видно з космосу. Найімовірніше, що це був черговий нафтовий викид.

Так само італійська берегова охорона не проводила огляду судна. Натомість речник італійського морського агентства заявив, що зв’язався з найближчими кораблями для отримання інформації про розлив.

Ці танкери є лише одними з сотень у так званому тіньовому флоті рф. POLITICO та SourceMaterial виявили викиди скрізь — від Таїланду до В’єтнаму, Італії та Мексики — усі пов’язані з тіньовим флотом. Супутникові зображення показують, що невеликі аварії вже відбуваються по всьому світу, але переважно залишаються поза увагою.

Такі судна «російського флоту» часто не застраховані, а це означає, що в разі витоку чи більш серйозного розливу їх буде важко притягнути до відповідальності. Через те що танкери «тіньового флоту» часто побудовані 15 років тому або більше, інженери класифікують їх як «високий ризик». Адже це робить судна більш вразливими до технічних проблем, які можуть вплинути на їхнє керування, цілісність конструкції та морехідність.

Саме тому ці танкери уникають міжнародного нагляду та регулювання. А коли судна вимикають свої транспондери або передають неправдиві дані про місцезнаходження, то ризик аварій та інцидентів лише зростає.

Танкери також ходять жвавими судноплавними коридорами, такими як Червоне море та Панамський канал, тобто будь-яка серйозна аварія може порушити роботу міжнародних торговельних шляхів.

Також через те, що танкери «тіньового флоту» часом передають неправдиві дані про місцезнаходження, є ризики зіткнень. Наприклад, у липні корабель російського тіньового флоту врізався в інший танкер у водах Малайзії — тоді обидва судна загорілися.

Розливи також становлять «дуже серйозну проблему» для місцевої дикої природи, сказав дослідник, що спеціалізується на забрудненні моря, з Норвезького інституту морських досліджень Степан Бойцов. Вони можуть завдати шкоди морським мешканцям, зробити споживчі продукти, такі як молюски, токсичними та перешкодити розмноженню риби. Водночас очищення створює свої проблеми: хімічні речовини, які використовуються, можуть поширювати забруднення.

За словами морського юриста компанії Holland & Knight Шона Прібіла, навмисне скидання за борт відходів відпрацьованого масла є незаконним відповідно до MARPOL, міжнародної угоди, яка обмежує забруднення морським транспортом. Серед підписантів договору багато європейських країн, а також росія і Вʼєтнам, країна, де на той час була зареєстрована Innova і перед чиїми законами вона була підзвітна.