Тіньовий флот рф зазнає таємничих вибухів – Newsweek

Експерти не виключають, що це Україна.

Тіньовий танкерний флот путіна почав страждати від вибухів, які не мають пояснення. Експерти не виключають, що це Україна вдалася до практичних "санкцій", хоча доказів немає.

Про це пише Newsweek.

Видання аналізує серію вибухів, від яких постраждали вже п’ять російських танкерів. Останній такий епізод стався у неділю у порту Усть-Луга поблизу Санкт-Петербурга. А до того подібні вибухи сталися з танкерами тіньового флоту РФ в портах або біля берегів Лівії, Італії та Сирії.

Україна не взяла на себе відповідальність за ці інциденти, але ЗМІ зазначали, що українські спецслужби часто проводять таємні операції проти російських інтересів.

Ольга Поліщук з аналітичної фірми ACLED повідомила Newsweek, що "не є нерозумним припускати причетність України" до цих вибухів. Адже ці танкери задіяні в економічній підтримці російської збройної агресії проти України, а раніше українські дрони вже атакували російські нафтопереробні заводи.

"Враховуючи масштаби попередніх атак, місце проведення поточної атаки та характер цілі, цілком обґрунтовано припускати причетність України, хоча є й інші можливі причини", – заявила Поліщук.

Цікавим є той факт, усі п’ять постраждалих танкерів заходили не лише в російські порти протягом останнього часу, вони також пройшли через зовнішні портові межі острівної держави Мальта в Середземному морі.