Тіньовий флот росії зростає завдяки західним суднам – розслідування

Лазівки у санкціях дають москві змогу продовжувати фінансування війни, уникаючи очікуваного тиску з боку Заходу.

росія активно використовує старі танкери для експорту нафти, купуючи їх через підставні компанії.

За даними розслідування журналістського проєкту Follow the Money, у якому брали участь Shadow Fleet Secrets, OCCRP та редакції з дев’яти країн, західні судновласники продали сотні застарілих суден, заробивши щонайменше 6,3 мільярда доларів.

Кількість суден у так званому "тіньовому флоті" перевищує 600, із них близько 230 – придбані у Європі та США. Аналітики KSE визначають такі судна як ті, що транспортують російську нафту, мають непрозору структуру власності та не мають надійного страхування.

Попри санкції ЄС, що забороняють прямий продаж танкерів російським компаніям, москва обходить обмеження, купуючи судна через посередників у країнах, які не приєдналися до санкцій. Так, значна частина танкерів була придбана у судновласників із Греції, Німеччини та Бельгії.

54 грецькі компанії продали понад половину ідентифікованих у розслідуванні танкерів, заробивши щонайменше 3,7 мільярда доларів.

Німецька Chemikalien Seetransporte GmbH продала щонайменше п’ять суден, що потрапили до "тіньового флоту".

Бельгійська Euronav у 2022-2023 роках реалізувала п’ять танкерів на 135 мільйонів доларів.

Зазвичай судна реєструють у юрисдикціях, які не підтримують санкції, таких як Індія, В'єтнам, Гонконг чи Сейшели. Нерідко вони змінюють власників кілька разів перед тим, як потрапити до "тіньового флоту".

Окрім підриву санкцій, застарілі танкери становлять загрозу морських катастроф, оскільки багато з них не мають надійного страхування та вже досягли віку, коли їх зазвичай списують.

Попри встановлену G7 стелю цін на російську нафту, москва заробила понад 800 мільярдів євро на експорті викопного палива з початку повномасштабного вторгнення.