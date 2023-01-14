Точно не диверсія: триває розслідування вибуху газопроводу у Литві

Розслідування триває і причина вибуху буде з'ясована найближчим часом

Жодної інформації про те, що вибух на газопроводі в Литві був результатом диверсії немає, повідомив міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу.

У МЗС Естонії пояснили, що у зв'язку з вибухом газового шляху він постійно був на зв'язку з міністром закордонних справ Литви.

"Інформації про те, що це була диверсія - немає і жодних обставин, які свідчать про це теж", - сказав Рейнсалу.

Він додав, що розслідування триває і причина вибуху буде з'ясована найближчим часом.

Рейнсалу також повідомив, що подача газу в Латвію відновлена, але пошкодження самого газопроводу усунуть протягом кількох днів.

Напередодні ввечері у Литві стався вибух на газопроводі високого тиску у Пасвальському районі.