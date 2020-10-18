Колишнього прем'єр-міністра Великої Британії Тоні Блера звинуватили в порушенні карантину після повернення з США.

Про це повідомляє газета The Sunday Telegraph.

Блер літав до Вашингтона на приватному літаку. Після дводенної поїздки він мав відбути двотижневий карантин у себе вдома. Такі правила діють у країні, щоб запобігти поширенню COVID-19.

Блера сфотографували в одному з ресторанів Лондона через десять днів після повернення.

Деякі люди можуть отримати звільнення від карантину, але, за інформацією газети, у Блера не було такого документа.

Представник Блера повідомив, що той відвідав у Вашингтоні Білий дім. Там відбулась урочиста церемонія, де Ізраїль офіційно встановив дипломатичні відносини з Об'єднаними Арабськими Еміратами та Бахрейном. США запросили Блера, оскільки він активно брав участь у налагодженні відносин. Представник зазначив, що екс-прем'єр не містив жодного ризику для оточуючих, здав тести перед відправленням, після прибуття в Білий дім і кілька разів після повернення додому.

Тоні Блер обіймав посаду прем'єр-міністра Великої Британії з 1997 до 2007 року. Він представляв лейбористську партію.

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