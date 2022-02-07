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ТОП-500 найбагатших людей світу за пів року втратили рекордні $1,4 трлн

Це найбільше падіння в історії
500 найбагатших людей світу за першу половину 2022 року втратили 1,4 трильйона доларів.
ТОП-500 найбагатших людей світу за пів року втратили рекордні $1,4 трлн Фото: з вільних джерел

На першому місці у рейтингу багатіїв залишається винахідник Ілон Маск: його статки скоротилися на близько 62 мільярди доларів і тепер становлять 208,5 мільярда. На другому місці - засновник Amazon Джеф Безос зі 129,6 мільярда доларів (-63 мільярди доларів).

Власник LVMH Бернар Арно тепер має 128,7 мільярда доларів, що більш як на 49 мільярдів менше, ніж пів року тому. Четвертий - засновник Microsoft Білл Гейтс. Він зараз володіє статками на 114,8 мільярда доларів та теж збіднів на понад 20 мільярдів. Наразі лише четверо людей мають понад 100 мільярдів доларів: на початку року таких було 10.

Чому так сталося?

Bloomberg зазначає, що таке збідніння багатіїв відрізняється від тенденції останніх років, коли їхні статки зростали на тлі безпрецедентних стимулюючих заходів від урядів через пандемію.

Ці стимули призвели до подорожчання вартості більшості товарів, зокрема технологічних компаній і криптовалют. А тепер через підвищення процентних ставок, яким країни боряться з інфляцією, знецінюються акції низки найдорожчих команції - через це і бідніють мільярдери.

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02 07 2022 12:56
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