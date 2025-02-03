Топ-5 помилок, через які вейп обходиться дорожче, ніж потрібно

Вам казали, що електронка це круто і дешево, проте ви кожного разу віддаєте значні гроші за черговий картридж, рідину чи батарейний блок? З цією проблемою стикаються чи не всі початківці у світі пари. Запевняємо, з досвідом ви знайдете варіанти мінімізувати витрати, але якщо вейп сьогодні є джерелом витрат, дочитайте цей матеріал до кінця.

Разом з експертами магазину Guru Vape розбираємось, як уникнути розповсюджених помилок, використовуючи вейп та електронні сигарети.

Необачна купівля батарейного блоку

Сучасний под складається з двох частин – картриджу, який ви можете будь-якої миті замінити, та самого пристрою – батарейного блока, електроніки, елементів керування, портів, тощо. Саме з цією основою вам доведеться взаємодіяти до купівлі нового вейпа, тому до його вибору і придбання варто з усією відповідальністю.

Не варто купувати найдешевші моделі – краще віддайте перевагу найбільш рейтинговому девайсу з середнього цінового сегмента. Така електронна сигарета, наприклад, від Vaporesso чи VooPoo буде водночас:

технологічною;

економічною;

надійною.

До прикладу, Vaporesso Xros 4 Mini – це не найдорожчий вейп, але від подарує вам яскраву смакопередачу, значну автономність, довготривалу роботу картриджу та естетичний зовнішній вигляд.

Проте дорогий і прогресивний vape – не найкраще рішення для новачків. Такі конфігурації зазвичай вимагають більше рідини для забезпечення задоволення від паріння, а їхні картриджі дорожче звичайних за рахунок їхньої технологічності. Ці моделі частіше радять досвідченим поціновувачам пари.

Помилки в обслуговуванні вейп-девайса

Не даєте можливості картриджу просочитись рідиною після першої заправки? Саме це найчастіше призводить до його виходу з ладу. Залийте новий картридж рідиною приблизно до половини і зачекайте близько півгодини. Після цього він точно прослужить вам не менше тижня.

Експерти «Гуру Вейп» рекомендують використовувати виключно сумісні рідини. Якщо ви заправляєте картридж пода рідиною з високою кількістю гліцерину, це призведе до появи присмаку гару. А в найскладніших випадках – до залиття електроніки у батарейному блоці.

До речі, про рідини: виробники, піклуючись про доступність своїх продуктів перейшли до фасування заправок у форматі наборів для самостійного замішування. Приділіть кілька хвилин змішуванню компонентів та заощадте значну суму на різниці ціни набору і готової рідини.

Ігнорування очевидних вигод

Експерти наполягають на тому, що вейп-товари варто купляти в значній кількості. Ви все одно в майбутньому використаєте зайвий флакон рідини чи картридж. Проте ви значно заощадите на доставці, до того ж, матимете під рукою запасний комплект розхідників про всяк випадок. Наявність залишку також убезпечить вас від можливого подорожчання товарів на певний період.

Зауважте, коли ви наважується купить вейп, вартість доставки відчувається як щось незначне, але ціна, наприклад, картриджа приблизно дорівнює сплаті доставки. То чому б не замовити одразу 3-5 позицій за вигідною ціною, щоб потім не шукати, де замовити розхідні матеріали найшвидше. Наявність запасів всього необхідного для паріння – запорука комфортного та економічного вейпінгу за будь-яких умов.