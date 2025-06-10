ТОП ролів від Sushi Master, які замовляють найчастіше

Нижче — добірка найпопулярніших ролів, які замовляють найчастіше в різних містах.

У меню "Роли" Sushi Master представлено десятки позицій, проте деякі з них незмінно залишаються в лідерах. Їх обирають постійно — для вечері вдома, обіду в офісі, святкових застіль і просто без причини.

Філадельфія з лососем — класика, що завжди доречна

Цей рол — беззаперечний фаворит серед клієнтів Sushi Master. Все завдяки вдалому поєднанню ніжного лосося, крем-сиру, свіжого огірка та авокадо. У кожному шматочку — збалансована м’якість і легкий післясмак. Замовляють і вперше, і вдруге, і вдесяте — тому що працює безвідмовно.

Каліфорнія з креветкою в кунжуті — лідер за популярністю

Відома у всьому світі комбінація з ніжною креветкою, омлетом, огірком і ароматним кунжутом. Страва легка, універсальна, ідеально підходить як на перекус, так і на повноцінний прийом їжі. Замовляють її і ті, хто вперше знайомиться із суші, і ті, хто знає різницю між футомакі та унагі.

Кранч з креветкою — текстура, яка запам’ятовується

У цьому роли головну роль відіграє хрумкість: темпура, ікра тобіко, огірок, унагі-соус. Рол запечений, із теплим відтінком, підходить тим, хто шукає щось більш насичене. Кранч люблять за те, що він поєднує класичні інгредієнти з новим відчуттям — хрустке та ніжне водночас.

Філадельфія дует — вибір для тих, хто хоче більше

Цей варіант — відповідь на запитання "а можна одразу два смаки?". Тут поєднано лосось і тунець, крем-сир, свіжий огірок і класичне обгортання в норі. Смакова композиція багатша, ніж у стандартної "Філадельфії", але не переобтяжена. Ідеальний варіант для різноманітності.

Футомакі з лососем (гострі) — для тих, хто шукає акцент

Якщо хочеться суші з характером — це той самий вибір. Пікантний соус Шрірача додає гостроти, але не перекриває смаку риби. Поєднання лосося, огірка, крабового міксу та салату айсберг створює цікаву текстуру. Часто замовляють вечорами, особливо восени та взимку.

Ебі рол — баланс ніжності та хрумкої темпури

Свіжа креветка темпура, крем-сир, легкий соус, трохи овочів — усе це зібрано в одному роли, який сприймається легко, але залишає яскраве враження. Ебі — улюблений вибір тих, хто хоче щось м’яке, але з родзинкою. Підійде і для обіду, і для вечері.

Каліфорнія з лососем у кунжуті — універсальний варіант

Цей рол — приклад того, як класика може звучати по-новому. Замість крабових паличок тут лосось, а вся композиція — у золотистому обсипанні кунжутом. У меню Sushi Master ця позиція має стабільний попит серед поціновувачів "чистого" смаку.

Ці роли обирають не випадково — вони перевірені часом, смаками й сотнями позитивних відгуків. І якщо важко визначитись, з чого почати замовлення, один із цих варіантів точно не підведе. А для тих, хто хоче відразу кілька — у Sushi Master є тематичні сети, куди входять найкращі поєднання одразу.