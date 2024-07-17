Топові аксесуари для телефона, які варто купити в Аврорі

Смартфон дозволяє завжди залишатися на зв’язку, розважатися, організовувати свій час, навіть працювати. Насправді ми майже не уявляємо свого життя без цього надзвичайно корисного гаджета. Саме тому варто потурбуватися про те, щоб подовжити його термін служби та зробити процес користування ще зручнішим. Не хочеш витрачати багато коштів на покупку пристосувань? Зверни увагу на аксесуари до телефонів у магазині Аврора – на сайті їх можна замовити недорого, а на пошук потрібних пристосувань не доведеться витрачати багато часу. Що ж варто купити першочергово? Читай наш огляд 3-х найкорисніших аксесуарів з Аврори.

Підставки та тримачі для телефонів

Власники смартфонів завжди замислюються над питанням щодо того, як безпечно розмістити гаджет поряд із собою. Відповідь проста: купуй спеціальні підставки та тримачі для телефонів. Ці аксесуари дозволяють комфортно користуватися пристроєм під час роботи, перегляду відео, здійснення відеодзвінків або навіть при заряджанні. Підставки бувають різних видів:

настільні – допоможуть підтримувати порядок на робочому місці та завжди мати смартфон під рукою. Компактну підставку можна брати з собою всюди: створити атмосферу, що надихає, ввімкнувши кулінарне шоу на кухні, або переглядати улюблений серіал у ліжку перед сном, розмістивши телефон на тумбочці;

автомобільні – завдяки надійному кріпленню на скло чи решітку кондиціонера ідеально фіксують гаджет та унеможливлюють його падіння під час руху. Це дозволить тобі користуватися навігатором у смартфоні під час поїздки та допоможе не пропустити жодного важливого дзвінка.

Різноманітні підставки та тримачі відрізняються за дизайном, часто мають регульований кут нахилу та висоти, що дозволяє налаштувати оптимальний ракурс для перегляду.

Чохли-накладки для безпеки смартфонів

Якими б надійними не були сучасні гаджети, всі вони потребують повноцінного захисту від зовнішніх пошкоджень. Навіть повсякденне носіння телефона в сумочці чи розміщення його на столі може призвести до появи дрібних рисок та навіть помітних подряпин на корпусі. Саме тому, якщо ти прагнеш зберегти свій смартфон неушкодженим та навіть покращити його зовнішній вигляд, варто підібрати стильний чохол. Насправді це дуже просто: потрібно лише звернути увагу на відповідність накладки моделі смартфона та вибрати гарний колір чи малюнок.

Попсокет: тримач для зручного користування гаджетами

Найчастіша причина виходу з ладу сучасних смартфонів – падіння. Навіть попри використання чохла, сильний удар здатний завдати значної шкоди твоєму телефону. На жаль, повністю уникнути падіння смартфона майже неможливо, адже воно може трапитися внаслідок різноманітних побутових ситуацій.

Краще тримати телефон у руці допоможе спеціальний холдер (попсокет), який надійно закріплюється на його задній кришці або чохлі просто посередині. Тримач надійно фіксує пристрій у руці завдяки зручному розташуванню між пальцями. Внаслідок цього буде набагато менше ризиків раптово випустити телефон із рук. Додатковою перевагою холдера є можливість використання його замість підставки, якщо розташувати смартфон горизонтально. До того ж такий зручний та корисний аксесуар відрізняється широким різноманіттям моделей та є універсальним, коли йдеться про телефон.

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