Торговельна війна США та Канади: Трюдо жорстко розкритикував дії Трампа

4 березня Трамп запровадив 25-відсоткові мита на майже всі канадські товари.

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що немає жодного виправдання торговельній війні, в яку втягнуті Канада та США.

Про це повідомляє CBC.

"Сьогодні США розв’язали торговельну війну проти Канади — свого найближчого партнера, союзника та друга. Водночас вони говорять про позитивну співпрацю з росією, намагаються задобрити путіна — брехливого, кривавого диктатора. Поясніть, як це має сенс", — сказав Трюдо.

4 березня Трамп запровадив 25-відсоткові мита на майже всі канадські товари, завдавши удару по економіці Канади та розпочавши торговельну війну між колишніми близькими союзниками, зазначає видання.

У відповідь канадський уряд запровадив перші мита на 30 мільярдів доларів США, пообіцявши додати ще 125 мільярдів через три тижні.

Канада, за словами Трюдо, "не відступить від боротьби" і буде оскаржувати дії Трампа.

"Я не маю звички погоджуватися з The Wall Street Journal, але, Дональде, вони зазначають, що, хоча ти дуже розумний хлопець, це вкрай дурний вчинок", — додав прем'єр.

Нагадаємо, Китай, Мексика і Канада відреагували на торговельні мита з боку США, запровадивши мита у відповідь.