Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Торговельна війна США та Канади: Трюдо жорстко розкритикував дії Трампа

04 березня 2025, 19:54
Торговельна війна США та Канади: Трюдо жорстко розкритикував дії Трампа
Джастін Трюдо. Фото: Blair Gable / Reuters
4 березня Трамп запровадив 25-відсоткові мита на майже всі канадські товари.

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що немає жодного виправдання торговельній війні, в яку втягнуті Канада та США.

Про це повідомляє CBC.

"Сьогодні США розв’язали торговельну війну проти Канади — свого найближчого партнера, союзника та друга. Водночас вони говорять про позитивну співпрацю з росією, намагаються задобрити путіна — брехливого, кривавого диктатора. Поясніть, як це має сенс", — сказав Трюдо.

4 березня Трамп запровадив 25-відсоткові мита на майже всі канадські товари, завдавши удару по економіці Канади та розпочавши торговельну війну між колишніми близькими союзниками, зазначає видання.

У відповідь канадський уряд запровадив перші мита на 30 мільярдів доларів США, пообіцявши додати ще 125 мільярдів через три тижні.

Канада, за словами Трюдо, "не відступить від боротьби" і буде оскаржувати дії Трампа.

"Я не маю звички погоджуватися з The Wall Street Journal, але, Дональде, вони зазначають, що, хоча ти дуже розумний хлопець, це вкрай дурний вчинок", — додав прем'єр.

Нагадаємо, Китай, Мексика і Канада відреагували на торговельні мита з боку США, запровадивши мита у відповідь.

Дональд ТрампмитаКанадаДжастін Трюдо

Останні матеріали

Німеччина переглядає партнерство зі США. Зневіра і загроза для Європи – Deutsche Welle
Політика
Німеччина переглядає партнерство зі США. Зневіра і загроза для Європи – Deutsche Welle
Переклад iPress – 04 березня 2025, 14:57
Чи погодяться американці на поступки Трампа росії? Поки що більшість вважає росію головною загрозою – Washington Post
Політика
Чи погодяться американці на поступки Трампа росії? Поки що більшість вважає росію головною загрозою – Washington Post
Переклад iPress – 04 березня 2025, 12:31
Зафіксовано найнижчий показник просування росіян за останні 9 місяців. Ситуація для них в Торецьку погіршується – Дональд Гілл та Том Купер
Політика
Зафіксовано найнижчий показник просування росіян за останні 9 місяців. Ситуація для них в Торецьку погіршується – Дональд Гілл та Том Купер
Переклад iPress – 04 березня 2025, 09:51
Трамп зіграв на роялі путіна. На росії очікували пастку Трампа-Венса для Зеленського – Джулія Девіс
Політика
Трамп зіграв на роялі путіна. На росії очікували пастку Трампа-Венса для Зеленського – Джулія Девіс
Переклад iPress – 03 березня 2025, 11:49
Війна, яку обирає Трамп. Це був не Трамп проти Зеленського, а американці проти глузду – Тімоті Снайдер
Політика
Війна, яку обирає Трамп. Це був не Трамп проти Зеленського, а американці проти глузду – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 03 березня 2025, 09:24
Просто подякуйте й заткніться. Трамп сказав це сьогодні Україні, а завтра планував сказати це Європі – Філліпс О'Брайен
Політика
Просто подякуйте й заткніться. Трамп сказав це сьогодні Україні, а завтра планував сказати це Європі – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 03 березня 2025, 07:49
Професійна військова некомпетентність. Її геополітичні наслідки. Частина 3 – Том Купер
Політика
Професійна військова некомпетентність. Її геополітичні наслідки. Частина 3 – Том Купер
Переклад iPress – 28 лютого 2025, 16:37
Кремль у Вашингтоні. Як посланець путіна заманює США в угоду з Україною – Bloomberg
Політика
Кремль у Вашингтоні. Як посланець путіна заманює США в угоду з Україною – Bloomberg
Переклад iPress – 28 лютого 2025, 11:39
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється