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ПОЛІТИКА

Торговельна війна Трампа спричиняє падіння долара до трирічного мінімуму – FT

12 червня 2025, 17:38
Торговельна війна Трампа спричиняє падіння долара до трирічного мінімуму – FT
Фото: з вільного доступу
Погрози президента США Дональда Трампа призвели до падіння долара у четвер до найнижчого рівня за три роки

Останні торговельні погрози президента США Дональда Трампа призвели до падіння долара у четвер до найнижчого рівня за три роки, оскільки зростаюче занепокоєння щодо торгівлі та геополітики створило новий тиск на валюту.

Як пише видання Financial Times, долар знизився після того, як президент США заявив журналістам, що протягом наступних кількох тижнів надішле листи торговельним партнерам з викладом нових тарифних ставок, оскільки наступного місяця наближається кінець 90-денної паузи щодо так званих "взаємних" мит.

Долар США впав на 0,8% відносно валютного кошика своїх торговельних партнерів, включаючи фунт та євро. Цей крок означає, що валюта впала нижче мінімуму, якого вона досягла після бліц-акції тарифів Трампа "День визволення" на початку квітня, і до найнижчого рівня з березня 2022 року.

"Коментар (Дональда Трампа), безумовно, вказує на поновлення ескалації торговельної напруженості напередодні офіційного терміну", — сказав Лі Хардман, старший валютний аналітик MUFG.

Хоча торговельна напруженість продовжує тиснути на долар, акції з того часу відновилися після квітневого падіння, індекс S&P 500 за останні дні досяг нового історичного максимуму. Ф'ючерсні ринки в четвер показали падіння індексу Wall Street на 0,5%. Акції також впали в Європі, індекс Stoxx Europe 600 знизився на 0,9%. 

Нижча, ніж очікувалося, інфляція в США також вплинула на долар цього тижня, відкривши шлях для швидшого зниження процентних ставок Федеральною резервною системою. Натомість сигнали Європейського центрального банку минулого тижня про те, що він може наблизитися до кінця циклу зниження ставок, підштовхнули євро вгору.

Зазначається, що ці кроки посилили падіння долара, який знизився приблизно на 10% цього року, оскільки економічні побоювання щодо торговельної війни поєднуються із занепокоєнням щодо зростання дефіциту та ознаками того, що деякі інвестори зменшують свій вплив на американські активи. 

"Послаблення долара США має ще значний простір для продовження. Відхід від ідеї винятковості США підвищує ризикову премію для американських активів і тисне на вартість долара", – цитує видання старшого економіста компанії Aviva Investors Васіліоса Ґіонакіса.

доларДональд Трампмита

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