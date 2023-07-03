Торік на 75% більше росіян просили про притулок у Франції

Загалом 2 617 росіян подали заяви про надання притулку.

У 2022 році у Франції суттєво зросла кількість заявок від росіян, які хочуть отримати притулок у країні.

Про це свідчать дані французького Управління у справах біженців та осіб без громадянства (Ofpra).

За даними управління, довгостроковий характер і жорсткість російського режиму спричинили більший потік заяв про надання притулку з росії, ніж в останні роки. Зростання склало +75%.

Зазначається, що загалом 2 617 росіян подали заяви про надання притулку, висловлюючи свої побоювання через політичні погляди, оскільки вони виступають проти війни, і через неприйняття призову або мобілізації в російські збройні сили.

Торік Франція прийняла понад 56 тисяч заяв із проханнями про притулок від громадян різних держав. П'ятий рік поспіль громадяни Афганістану найчастіше просили притулку у Франції – 17 тисяч із 131 тисячі поданих заяв.

Станом на 31 грудня 2022 року чисельність населення у Франції, що перебуває під захистом Ofpra, оцінюється у 547 102 особи.

У статистику не входять громадяни України, які скористалися спеціальною схемою, відомою як тимчасовий захист. Вона звільнила українських біженців у Франції – близько 100 тисяч осіб – від необхідності просити про притулок, водночас надавши їм право на перебування та низку соціальних пільг.