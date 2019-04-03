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Торнадо пройшовся штатом Алабама, як гігантський плуг: 23 жертви, - ФОТО

Серед загиблих були й діти
Кількість знайдених жертв на південному сході штату Алабама, де в неділю вирував потужний торнадо, у понеділок зросла до 23 осіб.
Торнадо пройшовся штатом Алабама, як гігантський плуг: 23 жертви, - ФОТО Фото: Соціальні мережі

"Рятувальники в понеділок почали розбирати руїни будівель і будинків на колесах в пошуках тих, хто вижив у потужному торнадо, що пройшовся через південно-східну частину Алабами й забрав життя щонайменше 23 осіб", - повідомляє "Укрінформ" з посиланням на АР.

Руйнівний слід від буревію шириною в півмилі (близько 800 м) простягається через округ Лі. За словами рятувальників, це схоже на те, ніби хтось гігантським плугом зорав землю разом з будинками, дорогами й іншою інфраструктурою.

У службі шерифа підтвердили, що серед загиблих є діти. Втім, скільки саме, поки не уточнюється.

До пошуково-рятувальних операцій залучені підрозділи з усього штату, а також сучасне технічне обладнання, у тому числі безпілотні апарати з тепло-датчиками.


Фото:Соцмережі


Фото:Соцмережі


Фото:Соцмережі

Додамо, що на штат Алабама в неділю обрушились смертельні торнадо, швидкість вітрів яких сягала 160 миль/год (майже 260 км/год). Найбільше постраждав округ Лі.

Водночас циклон приніс негоду в штати Джорджія, Південна Кароліна та Флорида.

Пошуково-рятувальні роботи тривають.

Нагадаємо, що на курортне місто в Туреччині за день обрушилися кілька торнадо, є загиблі

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04 03 2019 21:57
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