Торнадо у Штатах забрали вже семеро життів, десятки поранених, - ФОТО
Останні три жертви були виявлені в штаті Міссурі, повідомляє центральний американський телеканал ABC News.
"Три жертви жили на околиці "Золотого міста", що приблизно в 170 милях (270 км) на північний захід від Джефферсон-Сіті, столиці штату",- заявив у цьому зв'язку губернатор Майк Парсон.
Водночас він зазначив, що інформації про зниклих безвісти немає.
Фото: ABC 17 News
.
Фото: ABC 17 News
Фото: ABC 17 News
Фото: ABC 17 News
Таким чином, загальна кількість жертв, яких забрала природна стихія в трьох штатах за останні два дні, збільшилась до семи. Як уточнює телеканал, чотири людини загинули в вівторок. Серед них одна жінка була знайдена мертвою у власному будинку, в штаті Айова, двоє людей загинули в автомобілях під час сильних дощів у штаті Міссурі, ще одна жінка потонула в Оклахомі.
Найбільшого удару, за інформацією синоптиків, зазнало місто Джефферсон-Сіті, штат Міссурі. Там не повідомлялося про загиблих або зниклих безвісти, однак, 20 осіб були доставлені до лікарень з пораненнями.
Нагадаємо, що торнадо в американському Іллінойсі зруйнувало близько 100 будинків.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Інавгурація Зеленського. Як це було, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО С14 і "Нацкорпус" знесли будівельний паркан на місці спорудження меморіалу Героїв Небесної сотні
- ФОТО У Туреччині випадково знайшли підземне місто
- Інавгураційна промова президента Зеленського. Повний текстПісля складання присяги у Верховній Раді Зеленський виголосив свою першу промову як президент
- Інавгурація Зеленського: Хто з іноземних гостей приїде, текст присяги і процедураПредставники Росії на інавгурацію Зеленського не запрошені