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Торнадо у Штатах забрали вже семеро життів, десятки поранених, - ФОТО

"Три жертви жили на околиці "Золотого міста", що приблизно в 170 милях (270 км) на північний захід від Джефферсон-Сіті, столиці штату"
Щонайменше семеро осіб загинули в трьох штатах, десятки людей зазнали поранень внаслідок потужних торнадо, які вирують в центрі США.
Торнадо у Штатах забрали вже семеро життів, десятки поранених, - ФОТО Фото: ABC 17 News

Останні три жертви були виявлені в штаті Міссурі, повідомляє центральний американський телеканал ABC News.

"Три жертви жили на околиці "Золотого міста", що приблизно в 170 милях (270 км) на північний захід від Джефферсон-Сіті, столиці штату",- заявив у цьому зв'язку губернатор Майк Парсон.

Водночас він зазначив, що інформації про зниклих безвісти немає.


Фото: ABC 17 News

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Фото: ABC 17 News


Фото: ABC 17 News


Фото: ABC 17 News

Таким чином, загальна кількість жертв, яких забрала природна стихія в трьох штатах за останні два дні, збільшилась до семи. Як уточнює телеканал, чотири людини загинули в вівторок. Серед них одна жінка була знайдена мертвою у власному будинку, в штаті Айова, двоє людей загинули в автомобілях під час сильних дощів у штаті Міссурі, ще одна жінка потонула в Оклахомі.

Найбільшого удару, за інформацією синоптиків, зазнало місто Джефферсон-Сіті, штат Міссурі. Там не повідомлялося про загиблих або зниклих безвісти, однак, 20 осіб були доставлені до лікарень з пораненнями.

Нагадаємо, що торнадо в американському Іллінойсі зруйнувало близько 100 будинків.

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23 05 2019 22:25
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