Товарообіг між Китаєм та рф рекордно зріс

Товарообіг за 11 місяців перевищив $200 млрд.

Товарообіг росії та Китаю у 2023 році зріс на 26,7 відсотка, досягнувши рекордного показника.



Про це свідчать статистичні дані Головного митного управління КНР.

Обсяг китайсько-російської торгівлі за перші 11 місяців перевищив показник всього минулого року в $190 млрд, який вважався рекордним. Цьогоріч слід очікувати нового рекордного рівня двосторонньої торгівлі.



Товарообіг між двома країнами в січні-листопаді досягнув $218,2 млрд і перетнув позначку в $200 млрд на рік раніше, ніж Пекін і москва планували.

Проти січня-листопада минулого року, цьогорічний товарообіг між КНР і рф за той же період підскочив майже на третину – на 26,7%.

У 2019 році Пекін і москва домовилися впродовж наступних п’яти років, до 2024 року, довести обсяг двосторонньої торгівлі до $200 млрд зі $107 млрд у 2018 році, що тоді виглядало досить амбітною метою.

У розрізі місяців, у листопаді торгівля Китаю з росією становила $21,5 млрд, що є найвищим показником за один місяць від лютого минулого року, коли москва почала повномасштабне вторгнення в Україну.

Водночас у листопаді експорт Китаю до рф стрибнув на 34% до $10,3 млрд, а темпи зростання імпорту з росії дещо знизилися – в листопаді зафіксовано збільшення постачання із рф на 6%, до $11,2 млрд, тоді як у жовтні цей показник становив 9%.