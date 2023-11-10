Товарообіг України за 10 місяців нинішнього року сягнув величезної суми

За 10 місяців 2023 року він склав $82 млрд.

Товарообіг України за січень - жовтень 2023 року становить 82 млрд дол. США.



Про це повідомляє Державна митна служба.

"Протягом січня-жовтня 2023 року в Україну імпортували товарів на суму $52,2 млрд, а експортували – на суму $29,8 млрд", - йдеться в повідомленні.



При цьому оподаткований імпорт - $43,4 млрд, що становить 83% загальних обсягів імпортованих товарів.

Податкове навантаження на 1 кг оподаткованого імпорту в січні-жовтні 2023 року становило 0,49 дол/кг, що на 44% більше, ніж за аналогічний період 2022 року.

Країни, з яких найбільше імпортували товарів до України: Китай — $8,4 млрд, Польща — $5,5 млрд і Німеччина — $4,1 млрд.



Експортували з України найбільше до Польщі — на $4,1 млрд, Румунії — на $3,3 млрд, Туреччини — на $2 млрд.

У загальних обсягах ввезених у січні-жовтні 2023 року товарів 65% становили такі категорії товарів: машини, устаткування та транспорт — $16 млрд, продукція хімічної промисловості — $9,3 млрд, паливно-енергетичні товари — $8,7 млрд.



До трійки найбільш експортованих з України товарів увійшли: продовольчі товари — $17,7 млрд, метали та вироби з них — $3,3 млрд, машини, устаткування та транспорт — $2,5 млрд.



При митному оформленні експорту товарів, на які встановлене вивізне мито, до бюджету сплачено 500,7 млн грн.