Товарообіг України за 10 місяців нинішнього року сягнув величезної суми
Товарообіг України за січень - жовтень 2023 року становить 82 млрд дол. США.
Про це повідомляє Державна митна служба.
"Протягом січня-жовтня 2023 року в Україну імпортували товарів на суму $52,2 млрд, а експортували – на суму $29,8 млрд", - йдеться в повідомленні.
При цьому оподаткований імпорт - $43,4 млрд, що становить 83% загальних обсягів імпортованих товарів.
Податкове навантаження на 1 кг оподаткованого імпорту в січні-жовтні 2023 року становило 0,49 дол/кг, що на 44% більше, ніж за аналогічний період 2022 року.
Країни, з яких найбільше імпортували товарів до України: Китай — $8,4 млрд, Польща — $5,5 млрд і Німеччина — $4,1 млрд.
Експортували з України найбільше до Польщі — на $4,1 млрд, Румунії — на $3,3 млрд, Туреччини — на $2 млрд.
У загальних обсягах ввезених у січні-жовтні 2023 року товарів 65% становили такі категорії товарів: машини, устаткування та транспорт — $16 млрд, продукція хімічної промисловості — $9,3 млрд, паливно-енергетичні товари — $8,7 млрд.
До трійки найбільш експортованих з України товарів увійшли: продовольчі товари — $17,7 млрд, метали та вироби з них — $3,3 млрд, машини, устаткування та транспорт — $2,5 млрд.
При митному оформленні експорту товарів, на які встановлене вивізне мито, до бюджету сплачено 500,7 млн грн.