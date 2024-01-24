Товари з алюмінію увійдуть до 13-го пакету санкцій ЄС проти росії – Politico
Про це повідомляє Politico із посиланням на європейських дипломатів.
Зазначається, що у такий спосіб Євросоюз намагається запровадити обмеження і проти російської енергетики, оскільки процес виплавки алюмінію потребує дуже великої кількості електроенергії, а ціни на електроносії складають до 40% собівартості продукції.
Дані торговельної організації European Aluminium, яка представляє виробників ЄС та виступає за посилення обмежень на імпорт російських постачальників, свідчать, що попередні раунди санкцій не зачепили близько 85% російського експорту алюмінію до ЄС.
За словами неназваного дипломата, країни незабаром почнуть обговорювати "додаткові елементи, які в цілому стануть пропозицією повної заборони".
Європейські країни сподіваються узгодити наступний пакет санкцій проти рф до другої річниці російського повномасштабного вторгнення в Україну.
"Ми вважаємо, що було б добре мати пакет санкцій проти росії напередодні другої річниці війни", – сказав інший дипломат ЄС.