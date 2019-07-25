Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Трагедія на залізниці: 11-річний хлопчик вночі випав з потяга і загинув

Тіло, яке лежало між залізничними коліями, вранці знайшов залізничний технік
25 липня вранці на коліях у селі Волоське Деражнянського району Хмельниччини знайшли тіло 11 хлопчика, який їхав потягом "Рахів-Київ" з відпочинку.
Трагедія на залізниці: 11-річний хлопчик вночі випав з потяга і загинув Фото: "Укрзалізниця"

"Померлим виявився 11-річний киянин, який цієї ночі потягом "Рахів — Київ" повертався додому з відпочинку", - повідомила поліція Хмельницької області.

У прес-службі "Укрзалізниці" додали, що хлопець повертався з відпочинку разом з групою дітей.

"Поїзна та локомотивна бригада потягу готові співпрацювати з правоохоронними органами та надати всі необхідні свідчення", - розповіли залізничники.

Потяг "Рахів-Київ" проїжджає ділянкою біля села Волоське близько другої години ночі та не робить тут зупинок. Тож не виключено, що хлопчик випав просто під час руху. Саме про таку версію як найімовірнішу кажуть співрозмовники ВВС News Україна на залізниці.

На цей момент поліцейські продовжують працювати на місці трагедії, опитують усіх можливих свідків, щоб установити обставини смерті підлітка.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

25 07 2019 12:09
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Андрій Осадчук: Важливо не просто зайти в парламент, критично важливо з ким туди йти"Я абсолютно переконаний, що однією із драм останніх десятиліть і драмою наших стосунків з олігархатом є фактична відсутність політичних партій, як незалежних суспільних інституцій, які мають відігравати ключову роль у представницькій демократії"
  • Алекс Лісітса: Похід в політику – це мій внутрішній протестАлекс Лісітса – український громадський діяч, провідний фахівець аграрного та харчового секторів економіки. Деякий час навчався та працював у Німеччині. Повернувшись до України, створив "Український клуб аграрного бізнесу", пізніше – очолив компанію ІМК. Зараз це підприємство котирується на Варшавській фондовій біржі, обробляє 123,9 тис га землі на Полтавщині, Сумщині та Чернігівщині, має елеваторні потужності 550 тисяч тонн
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Андрій Осадчук: Важливо не просто зайти в парламент, критично важливо з ким туди йти

Андрій Осадчук: Важливо не просто зайти в парламент, критично важливо з ким туди йти

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.