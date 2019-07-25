Трагедія на залізниці: 11-річний хлопчик вночі випав з потяга і загинув

25 липня вранці на коліях у селі Волоське Деражнянського району Хмельниччини знайшли тіло 11 хлопчика, який їхав потягом "Рахів-Київ" з відпочинку.

"Померлим виявився 11-річний киянин, який цієї ночі потягом "Рахів — Київ" повертався додому з відпочинку", - повідомила поліція Хмельницької області.

У прес-службі "Укрзалізниці" додали, що хлопець повертався з відпочинку разом з групою дітей.

"Поїзна та локомотивна бригада потягу готові співпрацювати з правоохоронними органами та надати всі необхідні свідчення", - розповіли залізничники.

Потяг "Рахів-Київ" проїжджає ділянкою біля села Волоське близько другої години ночі та не робить тут зупинок. Тож не виключено, що хлопчик випав просто під час руху. Саме про таку версію як найімовірнішу кажуть співрозмовники ВВС News Україна на залізниці.

На цей момент поліцейські продовжують працювати на місці трагедії, опитують усіх можливих свідків, щоб установити обставини смерті підлітка.