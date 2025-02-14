Трамп анонсував мирні перемовини в Саудівській Аравії наступного тижня

Кажуть, що будуть високопосадовці від США, України та рф

Під час спілкування із журналістами в Овальному кабінеті Білого дому президент США Дональд Трамп заявив, що наступного тижня Саудівська Аравія прийматиме перемовини між США, Україною та росією.

Республіканець пояснив, що мова не про зустріч лідерів, а про спілкування високопосадовців. Трамп підкреслив, що Україна буде частиною цього процесу.

Подія у Саудівській Аравії, на думку американського президента, має показати, "чи зможемо ми завершити цю війну".

Раніше Трамп також анонсував тристоронні переговори під час Мюнхенської безпекової конференції, проте в Офісі Президента України заявили, що контакти з росіянами, які не запрошені до Німеччини, не заплановані.

Україна наполягає, що перед зустрічами з росіянами вона говоритиме зі США.