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Трамп анонсував мирні перемовини в Саудівській Аравії наступного тижня

14 лютого 2025, 08:33
Трамп анонсував мирні перемовини в Саудівській Аравії наступного тижня
Кажуть, що будуть високопосадовці від США, України та рф
Під час спілкування із журналістами в Овальному кабінеті Білого дому президент США Дональд Трамп заявив, що наступного тижня Саудівська Аравія прийматиме перемовини між США, Україною та росією.
 
Про це пише Reuters.
 
Республіканець пояснив, що мова не про зустріч лідерів, а про спілкування високопосадовців. Трамп підкреслив, що Україна буде частиною цього процесу.
 
Подія у Саудівській Аравії, на думку американського президента, має показати, "чи зможемо ми завершити цю війну". 
 
Раніше Трамп також анонсував тристоронні переговори під час Мюнхенської безпекової конференції, проте в Офісі Президента України заявили, що контакти з росіянами, які не запрошені до Німеччини, не заплановані. 
 
Україна наполягає, що перед зустрічами з росіянами вона говоритиме зі США.
Дональд Трампвійна в Україніросія окупанти

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