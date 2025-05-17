Трамп анонсував на понеділок дзвінок путіну та Зеленському

Президент запланував дзвінок на 10:00 ранку за місцевим часом

Президент США Дональд Трамп анонсував на понеділок, 19 травня, дзвінок очільнику кремля владіміру путіну, а потім – президенту України Володимиру Зеленському.

Про це Трамп написав у своїй соцмережі Truth Social.

“У понеділок о 10:00 ранку я розмовлятиму телефоном з президентом росії владіміром путіним. Темами дзвінка будуть зупинка "кровопролиття", яке в середньому вбиває понад 5000 російських та українських солдатів на тиждень, та торгівля. Потім я розмовлятиму з президентом України Зеленським, а потім разом з президентом Зеленським – з різними членами НАТО. Сподіваюся, що це буде продуктивний день, буде укладено припинення вогню, і ця дуже жорстока війна, війна, якої ніколи не повинно було бути, закінчиться. Хай Бог благословить нас усіх!!!” – написав Трамп.