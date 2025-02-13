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Трамп анонсував нові мита – Bloomberg

13 лютого 2025, 17:13
Трамп анонсував нові мита – Bloomberg
Заяву зроблено напередодні зустрічі з прем'єр-міністром Індії Моді.
Президент Дональд Трамп заявив, що 13 лютого, оголосить про нові мита. Він має намір виконати свою погрозу на адресу країн, які обкладають американські товари вищими митами.
 
Про це пише видання Bloomberg.
 
Цей крок стане серйозною ескалацією в торговельній війні Трампа, пише агенство.
 
"Три чудові тижні, можливо, найкращі за всю історію, але сьогодні - головна: взаємні мита! Зробимо Америку великою знову!" - йдеться в його повідомленні в соцмережі.
 
Долар скоротив втрати. Валюти країн, що перебувають у центрі торговельної напруженості зі США, одразу ж відреагували на це: євро набирає обертів, а мексиканський песо відстає від основних валют щодо долара. Водночас такі валюти, як швейцарський франк і японська ієна, випередили конкурентів.
 
Трамп тяжіє до плану взаємних мит як до ключової частини спроби підвищити загальні мита США. Американський президент заявив, що мита застосують до країн, у яких середня тарифна ставка загалом вища, ніж у США.
 
Дії Трампа також можуть стати початком більш тривалого адміністративного процесу щодо встановлення відповідних мит, оскільки федеральні агентства розпочнуть роботу з оцінювання та розроблення заходів у відповідь для окремих країн або продуктів.

 

Дональд Трампмитавійна в Україніросія окупанти

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