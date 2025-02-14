Трамп анонсував продаж Індії винищувачів F-35
14 лютого 2025, 13:35
літак F-35 Фото: Вікіпедія
Заява Трампа різко знижує шанси на продаж Індії російських винищувачів "п'ятого покоління"
Сполучені Штати збільшать військові продажі Індії, починаючи з 2025 року, і з часом хочуть надати країні новітні винищувачі F-35.
Про це повідомляє Reuters.
"Ми збільшимо військові продажі Індії на багато мільярдів доларів. Ми також прокладаємо шлях до того, щоб зрештою забезпечити Індію малопомітними винищувачами F-35", – сказав журналістам Дональд Трамп.
Трамп не вказав часових рамок, але військові продажі за кордон можуть потребувати років. Особливо, якщо мова йде про передові технології, до яких звісно належить і F-35.
Зазначимо, що самі індійці не поспішають робити гучних заяв.
"Наразі це те, що знаходиться на стадії пропозиції", – прокоментував інформацію щодо продажу F-35 міністр закордонних справ Індії Вікрам Місрі.
У той же час, нова заява Трампа різко знижує шанси на продаж Індії російських винищувачів "п'ятого покоління". Також варто сказати, що раніше індійці вже вийшли із спільної з росіянами програми створення винищувача п'ятого покоління на базі Су-57.
Нагадаємо, новообраний президент США Дональда Трамп провів зустріч із прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді, де обговорювалась велика кількість питань. Серед іншого країни домовились, що Індія буде імпортувати зі США більше нафти й газу.