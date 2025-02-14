Трамп анонсував продаж Індії винищувачів F-35

Заява Трампа різко знижує шанси на продаж Індії російських винищувачів "‎п'ятого покоління"‎

Сполучені Штати збільшать військові продажі Індії, починаючи з 2025 року, і з часом хочуть надати країні новітні винищувачі F-35.

"‎Ми збільшимо військові продажі Індії на багато мільярдів доларів. Ми також прокладаємо шлях до того, щоб зрештою забезпечити Індію малопомітними винищувачами F-35"‎, – сказав журналістам Дональд Трамп.

Трамп не вказав часових рамок, але військові продажі за кордон можуть потребувати років. Особливо, якщо мова йде про передові технології, до яких звісно належить і F-35.